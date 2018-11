Segunda diviisón B El chino Zhao Zhen, nuevo dueño del Marbella FC El club malagueño de Segunda B oficializa la venta de la entidad que presidía hasta ahora el ruso Alexander Grinberg

El Marbella FC, conjunto de Segunda división B, ha anunciado este lunes a través de un comunicado la venta del club a Sports Business Consultant de Guireniao Group Limited, grupo inversor chino. Zhao Zhen asume la presidencia de la entidad que hasta ahora ocupaba el ruso Alexander Grinberg.

The Best Of You Sports S.A., agencia de representación con gran prestigio en Europa y experiencia consolidada en el mercado futbolístico de China, asesorará en todas las áreas del club para generar un nuevo impulso tanto a nivel deportivo como estructural.

