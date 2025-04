El «zasca» de Víctor Gutiérrez a Xavi por sus elogios a Qatar

No es la primera vez que unas palabras de Xavi Hernández sobre Qatar levantan una polvareda que acaba sacudiendo al exjugador del Barcelona . Ya pasó cuando comparó al país asiático con España , asegurando que pese a «no ser una democracia», las cosas allí «funcionaban mejor». Así, al paso de sus últimas declaraciones ha salido un colega deportista.

El waterpolista Víctor Gutiérrez , integrante de la selección española, ha criticado ferozmente a Xavi tras asegurar este que su familia «está muy feliz» y definir Qatar como un país «muy fácil para vivir, muy cómodo, acogedor y seguro». Unas palabras que han enfadado a Gutiérrez, quien hace unos años anunció que era homosexual, un paso que por desgracia sigue siendo difícil de dar en el mundo del deporte.

«Quizás tenga algo que ver que seas un hombre, blanco, heterosexual y millonario, Xavi. Qatar es un país absolutista en el que la homosexualidad, por ejemplo, está castigada con la cárcel. Hazte un favor y deja de hacer el ridículo cada vez que te ponen un micrófono delante», comenzó diciendo.

«Nadie critica que haya ido allí en busca de un retiro dorado. Después de una brillante carrera, se merece la mejor de las jubilaciones. Ok. Pero al menos ten la decencia de no alabar un sistema que no respeta los DDHH. Llévate la pasta, pero no nos vendas la moto, querido Xavi», dijo para terminar.

