Segunda B El zasca en Twitter de Amadeo Salvo, presidente de la UD Ibiza, a ProLiga Una iniciativa en las redes sociales de la asociación que reúne a clubes del fútbol semiprofesional tiene una contundente respuesta por parte del presidente del club balear

S. D.

La UD Ibiza anunciada este miércoles que Marco Borriello, al que fichaba este verano, dejaba de formar parte de la plantilla de la entidad balear, aunque seguirá vinculadao a ella en otras funciones. El exinternacional italiano abandonaba el vestuario sin haberse estrenado como goleador y este jueves, desde ProLiga, la asociación que aglutina a tres centenares del fútbol semiprofesional español, se lanzaba una iniciativa en las redes sociales que no ha sentado bien al que fuera presidente del Valencia.

«Define con un emoji el paso de Marco Borriello por la UD Ibiza», pedía ProLiga, iniciativa que tenía una contundente respuesta por parte de Amadeo Salvo. «A mí como presidente de club afiliado a ProLiga me interesa más saber a qué os dedicáis realmente y cuál es el sentido de estar afiliados. Cada día me lo pregunto. Por qué no ponéis algo que defina vuestra función? Sería mas divertido. Suerte», ha sido la contestación del dirigente del conjunto balear del Grupo III de Segunda B que entrena Andrés Palop.

A mi como presidente de club afiliado a @ProLigaFutbol me interesa más saber a que os dedicais realmente y cual es el sentido de estar afiliados. Cada dia me lo pregunto. Porque no poneis algo que defina vuestra función?. Seria mas divertido. Suerte — Amadeo Salvo (@AmadeoSalvo00) 31 de enero de 2019