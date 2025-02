Xavier Vilajoana, sexto precandidato a la presidencia del Barça

Sigue la carrera electoral del Barcelona con cinco precandidatos confirmados a la espera de que se fije una fecha definitiva para que se celebren los comicios. Xavier Vilajoana se presentará hoy como el sexto hombre con intención de presidir el club tras las confirmaciones de Víctor Font, Toni Freixa, Jordi Farré, Agustí Benedito y Lluís Fernández Alá . Empresario e ingeniero industrial, Vilajoana ha sido el responsable del fútbol formativo y del equipo femenino del Barcelona durante estos últimos años. Además, ha formado parte de las juntas directivas de Joan Laporta, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. El propio Vilajoana se ha encargado de confirmar su precandidatura con un comunicado y ha citado a la prensa a una rueda de prensa telemática que tendrá lugar hoy.

Vilajoana ha estado toda su vida ligado al mundo del fútbol. Primero como jugador y posteriormente como dirigente. Se formó en La Masia, jugó con el juvenil, el sub-19 y el Barça C entre 1991 y 1994. Posteriormente militó en dos equipos de Segunda B (L'Hospitalet y la UDA Gramenet) y finalmente en el equipo de fútbol sala del Barcelona (1997-2001). «Mi padre me decía que ser del Barça es un sentimiento absolutamente irracional . Una pasión que nace, crece y avanza durante toda la vida de los culés. Me parece la descripción perfecta que relata el amor incondicional y eterno hacia al club. Sin duda, el origen y la mayor de las razones para presentarme a presidente del Barça», explica Vilajoana en su comunicado. Y recuerda que tuvo «el honor de defender en el terreno de juego los colores azulgrana», por lo que ha «sentido lo que supone jugar con el escudo literalmente bordado en el corazón ».

Socio número 31.330, el empresario explica los motivos por los que ha decidido presentarse. «Dar el paso para alcanzar ahora la presidencia del mejor y mayor club del mundo significa aportar un liderazgo generoso y comprometido. Me pregunto qué pensaría nuestro admirado Joan Gamper de esta maravillosa coincidencia : del campo a la presidencia». Y añade: «Unos años en que mi padre, como directivo, puso su fuerza de juventud al servicio del club. Mis siete temporadas como jugador siempre quedarán imborrables en mi memoria. Compitiendo tanto en fútbol como en fútbol sala , en este último como capitán del primer equipo. Durante ocho años, la profesionalización y gestión de la sección del fútbol sala del Barça, ocupó gran parte de mis ilusiones. Con diferentes juntas directivas, mi compromiso hacia el club siempre ha sido una prioridad vital».

«Los socios siempre han sido la esencia y el latido de la historia del Barça y estoy convencido que valoran la cultura del esfuerzo y el compromiso que nos son propios. La suma de todo este conocimiento y experiencia, a los que añadiré liderazgo y valor , me alientan con fuerza y responsabilidad para asumir la presidencia del Fútbol Club Barcelona», argumenta. Vilajoana se posiciona de esta manera como el candidato continuista que aún no había saltado al ruedo electoral y que parecía que encarnaría Jordi Roche , aunque el expresidente de la Federación Catalana de Fútbol, hombre cercano a Rosell, descartó a principios de semana dar el paso definitivo por la complicada situación económica del club y la premura de tiempo para poder preparar una candidatura. Vilajoana tuvo buena parte de cuota de protagonismo recientemente cuando tras el penalti que Martínez Munuera pitó contra el Barcelona en el último clásico. «Esto es un puto escándalo!!! Munuera te puedes ir a cagar... », publicó en catalán en las redes sociales. Posteriormente pidió perdón.

