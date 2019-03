Amistoso Xavi también se cae de la convocatoria de Cataluña «Mis compromisos con mi club no me lo han permitido», argumenta el futbolista del Al Sadd de Qatar

S. D. @abc_deportes Actualizado: 24/03/2019 13:50h

La selección catalana de fútbol tendrá una baja más el próximo lunes en el choque ante Venezuela. Y muy importante. A la ausencia de los jugadores que no han conseguido el permiso para participar en este amistoso por parte de clubes como el Valladolid, el Rayo Vallecano o el Huesca, se une la del jugador del Al Sadd catarí Xavi Hernández, también debido a compromisos con su club.

El seleccionador Gerard López tendrá que buscar un relevo para el que fuera capitán del Fútbol Club Barcelona de cara al encuentro de Girona. Xavi hizo público a través de sus perfiles en redes sociales que no podrá estar en Montilivi pese a haberlo intentado hasta el último momento.

«Lamento anunciar que finalmente no podré estar en Montilivi para el Catalunya-Venezuela de mañana. Mis compromisos con mi club no me lo han permitido (...) Ojalá la próxima vez pueda estar allí con vosotros. En Qatar tendréis al primer de los aficionados animando a nuestra selección. Visca Catalunya!», escribió el futbolista catalán.