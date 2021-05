FC Barcelona Xavi llega a Barcelona con 22 maletas, pero no se mete en líos: «Yo no sé nada, vengo de vacaciones» El exjugador azulgrana, y actual entrenador del Al Sadd, evita pronunciarse sobre el interés de Laporta en su contratación

El futuro del banquillo del Barcelona está por decidir en los próximos días. La continuidad de Koeman, que aún tiene un año más de contrato por delante, está por ver. El final de temporada azulgrana ha sido bastante decepcionante, obteniendo solo 5 de los últimos 15 puntos de Liga, y esto unido a la poca confianza que Laporta tiene en él puede provocar el despido del holandés. De ser así, Xavi Hernández sería el principal candidato a ocupar el banquillo del Barça, aunque el exfutbolista culé haya echado balones fuera.

Xavi llegó hoy a la ciudad condal, junto a su mujer y sus dos hijos, para pasar un periplo de vacaciones tras dos años ininterrumpidos en Qatar, donde ejerce como técnico del Al Sadd. A su llegada al aeropuerto de El Prat fue recibido por une veintena de periodistas, ávidos de conocer si su viaje era realmente por motivos de asueto o tenía previsto negociar con Laporta su posible contratación como entrenador del Barcelona. Hernández no quiso meterse en ningún lío y, aunque confesó que llegaba con 22 maletas, seguramente un número elevado teniendo en cuenta que son unas vacaciones, quiso dejar claro que él estaba su ciudad para descansar: «Yo no sé nada, he venido aquí de vacaciones», zanjó Xavi.