Xavi: «Ansu Fati jugará mañana»

El Barcelona afronta mañana una nueva final en el Camp Nou, escenario en el que suman tres derrotas consecutivas por vez primera en su historia. Los azulgranas tienen la obligación de ganar para recuperar el segundo puesto, que actualmente ocupa el Sevilla tras su empate de ayer. Xavi Hernández recupera a Ansu Fati para este tramo final de campeonato, aunque dosificará al delantero para evitar una recaída. El canterano no juega un partido desde el 20 de enero, ante el Athletic en la Copa, cuando sufrió una lesión muscular Se pensaba que podía estar ante el Cádiz, se retrasó frente al Rayo pero ya podrá volver en LaLiga, donde no juega desde noviembre. «Ansu estará en la lista. Tiene muy buenas sensaciones y mañana si todo va bien jugará unos minutos . Es un jugador diferencial y una pena no haber podido utilizarlo estos últimos meses. Es un jugador especial, no al uso, y nos irá muy bien estos próximos cinco partidos», reconoció Xavi Hernández.

A pesar de los elogios, el técnico quiso descargar de presión al futbolista y aseguró que no debe ser el único en tirar del carro: «El crack tiene que ser el equipo. Entiendo el fútbol como juego colectivo. Si solo es uno, cuando falla éste el equipo no tira . Tiene que tirar todo el mundo desde su parcela. Ansu es un jugador diferente, tiene que ser muy importante. De aquí en adelante. Pero no hay un crack, no lo he entendido nunca así. Jugadores diferenciales que estén para el grupo, sí». Xavi también valoró la polivalencia de Fati en ataque, ya que puede jugar en punta y en banda: «Lo contemplo para las dos demarcaciones. Banda y centro . Tiene gol y tiene que estar cerca del área. Tiene ese olfato y esa estrella que cuando necesita un gol el equipo lo saca adelante».

Xavi mostró su elegancia y deportividad cuando se le recordó que esta tarde el Madrid podría ser matemáticamente campeón de Liga. « Si es campeón hoy lo felicitaremos . Habrán sido mejores porque esto es una competición larga y normalmente la gana el que la merece. Lo felicitaremos y el año que viene a competir mejor», aseguró. E incidió cómo ha sido esta semana tras la derrota ante el Rayo: «El lunes estábamos enfadados, el martes menos y el miércoles ya estábamos trabajando. Hemos perdido dos oportunidades de oro . Tenemos una reválida y necesitamos una victoria para volver a sumar y recuperar buenas sensaciones. Debemos hacer un esfuerzo. Nuestra realidad es que todo son finales. Debemos cubrir los objetivos mínimos como sea esta temporada».

No quiso polemizar tras el enfado de Frenkie de Jong cuando fue sustituido. «Debe marcar en cada partido. Tuvimos una charla cara a cara muy buena. Es evidente que ese cambio le frustrara, pero yo debo mirar para el equipo. Ha hecho partidos excelentes, pero tiene que ser constante. Es capaz, de fortaleza, de llegada al área. Está para marcar diferencias . No veo jugadores con estas condiciones. Es un jugador importantísimo de presente y de futuro», explicó. Y respondió a Koeman, que el pasado jueves se reivindicó diciendo que con él, el Barcelona estaba a ocho puntos del Madrid y ahora al doble: « No voy a cambiar las sensaciones que tiene Ronald . No estuve y no voy a opinar. Yo le tengo un respeto y admiración tremenda por haber venido. Todo el mundo tiene que hacer barcelonismo. T engo el máximo respeto a Ronald por el trabajo y el esfuerzo que hizo. Agradecerle, nada más. Estamos nosotros y yo sí siento el apoyo del club y del barcelonismo en general. Parecía que habíamos tocado la tecla, pero de repente vinieron tres derrotas seguidas. Ahora hay que ver al entrenador, a los jugadores, es momento para dar la cara».

Xavi repasó las numerosas lesiones que asolan al equipo: « Pedri está entrenando a parte y tiene buenas sensaciones. Piqué tiene lo del tendón. Veremos mañana, hoy estaba más dolorido. Sergi Roberto no es una recaída. Es un punto abajo. Nico se rompió el dedo con un choque con Ansu. Una pena porque no vamos sobrados de centrocampistas, pero así es el fútbol». A ellos se suma que Dembélé , con amigdalitis no se ha entrenado hoy, al igual que Braithwaite y Mingueza, ambos con Covid.