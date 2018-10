Fútbol Wembley, el Barça y el Tottenham se rinden a Messi «La Champions es la frutita del postre para todos pero para ello tenemos que estar bien en la Liga. No vamos a dejar de lado ninguna competición», avisa el argentino

Leo Messi fue el protagonista del partido entre el Barcelona y el Tottenham. Dos palos, dos goles y la dirección ofensiva del equipo llevaron al triunfo culé en un estadio mítico como Wembley. Tanto sus compañeros como el rival inglés se rindieron a su calidad. Y el argentino compareció para dar su punto de vista. «Era una prueba dura por el rival la competición. El Tottenham tiene muy buenos jugadores. Nos salió un partidazo, el primer tiempo fue extraordinario. Tuvimos un poco de mala suerte porque íbamos 2-0, tuvimos dos palos, nos hicieron el 2-1 y se nos complica. Nos ponemos otra vez en ventaja pero nos marcan de rebote. Supimos sobreponernos. Sentimos el cansancio, el t¡ritmo que los equipos ingleses suelen imprimir. Manejamos bien el primer tiempo, el rival estaba perdido y fuimos muy superiores», explicó el rosarino. Messi destacó que «la Champions es la frutita del postre para todos, todos soñamos con ella, pero para ello tenemos que estar bien en la Liga. No vamos a dejar de lado ninguna competición».

El primero en agradecer la actuación de Messi fue Ernesto Valverde, que realizó una lectura del partido: «Hemos dado una respuesta muy contundente cuando se nos han acercado en el marcador. Hemos seguido jugando igual en un partido en que han pasado muchas cosas y se podía pasar, como ha sucedido, de un posible 0-3 al 1-2. Hemos hecho un buen partido y hemos tenido oportunidades para ampliar la distancia antes y no tener que sufrir tanto. Pero esto es la Champions. El fútbol es así. Somos el mismo equipo que la semana pasada. Intentamos dominar desde el balón. El otro día pudimos ganar en el segundo tiempo al Athletic y hoy hemos hecho un gran partido porque era un rival con mucho nivel en un escenario complicado. Hay veces que los resultados acompañan y otras veces que no tanto». Y añadió: «Messi viene de hacer un hat-trick contra el PSV. Ha hecho dos goles, está contento y esa felicidad nos viene muy bien. Que Suárez no marque no me preocupa. Aporta mucho más que eso y estoy tranquilo. Debemos estar contentos por haber ganado. Hay partidos que uno siempre tiene marcados y este era uno de ellos. Estamos muy felices con la respuesta de los jugadores. Espero que los aficionados lo estén también».

No fue el único que elogió a Messi. Coutinho, autor del primer gol, también valoró el trabajo y aportación del rosarino. «Es el mejor de la historia y todo lo que hace es imprevisible, siempre hace cosas nuevas. Es un honor muy grande estar con él», señaló. Y añadió: «Hemos jugado en un campo muy difícil y ante un gran equipo. Hemos logrado el objetivo, que era la victoria. Jugábamos contra un gran equipo y un partido de Champions. Todos los partidos son así, tenemos que correr y estar atentos si queremos conseguir la victoria. Hemos merecido ganar. Veníamos de tres partidos sin ganar y hoy nuestro objetivo era hacerlo y estar metidos desde el primer minuto. Hemos marcado en el segundo, y esto nos ha ayudado a abrir el choque. El objetivo son todas la competiciones. El Barça siempre tiene grandes expectativas. Estamos metidos al cien por cien». Arthur añadió: «Es increíble lo que hace Messi, hace rutinarias cosas extraordinarias. Es el mejor jugador de la historia. Estoy muy feliz por jugar a su lado y aprender. Nos ayuda mucho».