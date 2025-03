El virus impone una reforma a la Liga

El Covid-19 sigue condicionando un torneo donde no se prevee que haya público hasta, al menos, enero de 2021.#Este fin de semana, la Liga número 91 se pone en marcha. Lo hace con el Real Madrid defendiendo título, el interrogante del nuevo Barcelona de Koeman, la opción del Sevilla como nuevo candidato al título y la bienvenida a Cádiz, Huesca y Elche, los tres nuevos equipos de la categoría. Será un torneo, como el desenlace del anterior, marcado por el coronavirus y todos los daños colaterales que la pandemia conlleva. En lo disciplinario, también hay reglas que se estrenan este curso y que habrá que seguir muy de cerca.

Inicio escalonado para Madrid, Barça, Atlético, Getafe, Sevilla y Elche

Las competiciones europeas disputadas y finalizadas en agosto, y el retraso del playoff de ascenso a Primera por el caso Fuenlabrada trocearán el inicio de la Liga 2020-21. Habrá seis equipos que no jueguen esta primera jornada. Real Madrid y Getafe comenzarán desde la segunda. Barcelona, Atlético, Sevilla y Elche lo harán desde la tercera. Los partidos a recuperar se disputarán en las fechas libres entre semana, aunque aún están por definir los días y los horarios. La medida se tomó para respetar los 21 días de vacaciones que tienen firmados los jugadores por convenio, y otros 21 días que había que sumar como tiempo mínimo para que los equipos realizaran la pretemporada y llegaran listos para su debut.

Sin público ni fecha prevista de regreso

La Liga 19-20 terminó sin público y la 20-21 comenzará también sin aficionados en las gradas. Desde la patronal, la Federación y el CSD se considera que la situación sanitaria en España no ofrece las garantías para que el fútbol pueda vivirse in situ de nuevo. Ni la prueba piloto que va a realizar la UEFA en la Supercopa de Europa, que el próximo 24 de septiembre disputarán Sevilla y Bayern, ha hecho cambiar de idea a las autoridades de nuestro fútbol. Solo una positiva evolución de la pandemia hará replantearse este tema, que a ojos de Javier Tebas no tiene solución posible hasta, al menos, el próximo año: «Yo creo que para ver los estadios como antes sólo puede ser a partir de la vacuna. Espero que pueda ser en enero o febrero. Varios gobiernos ya lo anuncian y ese es el inicio del fin de este mal sueño».

Fútbol durante el periodo navideño

La Liga empieza un mes más tarde de lo habitual, pero eso no implica que finalice más allá de la última semana de mayo. La última jornada está programada el 23 de mayo. Se comprime el calendario y se jugará en Navidad. El día anterior a Nochebuena y a Nochevieja se celebrarán la jornada 15 y 16. También habrá fútbol el fin de semana previo al día de Reyes.

Se mantiene la retransmisión virtual

El fútbol se seguirá viendo en España en dos modalidades. Con el sonido ambiente propio de un estadio vacío, coyuntura que hace posible escuchar muchas de las conversaciones e indicaciones de jugadores, árbitros y entrenadores, o se podrá seguir de nuevo de modo virtual, con aficionados simulados en el primer anillo de los graderíos y con el sonido ambiente habitual de cada campo como fondo de la narración del encuentro.

La medida, puesta en marcha en el desenlace de la pasada Liga para paliar la pérdida del espectáculo visual y sonoro que provoca la ausencia de aficionados, estará vigente hasta que la normalidad regrese a los estadios y vuelvan a ser protagonistas los hinchas de carne y hueso.

23 convocados, 5 cambios y 35 fichas

Se ha aprobado la extensión de las convocatorias de 23 jugadores y cinco cambios por partido. Con esta medida, los entrenadores tendrán más soluciones durante los encuentros y los futbolistas más oportunidades de jugar minutos. Además, aparte de las 25 fichas del primer equipo, se permitirán diez más, todas ellas de jugadores de los equipos filiales, siempre menores de 23 años. Entre estas 35 fichas totales tiene que haber cuatro porteros. Sobre el campo debe de haber siempre siete jugadores del primer equipo, aunque en caso de brote se puede reducir a cinco este número.

Aplazamiento de partidos por el virus

El objetivo es que no se repita lo sucedido con el Deportivo-Fuenlabrada en la última jornada de Segunda. El protocolo establecido por la Liga, la FEF y el CSD especifica que si un equipo no puede contar con 13 futbolistas entre las fichas el primer equipo y las del filial, tiene una oportunidad para pedir el aplazamiento del partido, pero solo una. Se quiere concienciar a los clubes que es muy importante seguir con la máxima prudencia posible y eso obliga a los jugadores a ser responsables. Utilizado el aplazamiento, no habrá más «ojos de halcón», porque si en una segunda ocasión se produce otro brote en un equipo que no le permite tener más de 13 fichas, se le daría el partido por perdido (por 3-0). Además, el aplazamiento solo puede solicitarse hasta la jornada treinta. A partir de entonces, desaparece esta especie de comodín contra el coronavirus.

Otro motivo de aplazamiento sería la prohibición de competiciones deportivas en una comunidad autónoma. Por ello, hasta el próximo 18 de septiembre como fecha límite, los clubes deben comunicar a la Liga un estadio alternativo fuera de sus límites regionales que sirva de plan B para este contratiempo.

Régimen disciplinario con más sanciones

Forzar la quinta amarilla, como sucede en muchas ocasiones cuando un futbolista no quiere perderse un partido importante y selecciona otro previo para no estar en peligro, será penalizado con otro partido adicional de castigo. De este modo, la Liga sigue el camino ya marcado por la UEFA desde hace varias temporadas.

Además, las declaraciones y «rajadas» contra el estamento arbitral, pan de cada jornada temporada tras temporada, también serán más duramente castigadas a nivel económico e, incluso, deportivo.

Otra modificación de la que ya se aprovecharán Damián y Olivera (Getafe), Olaza (Celta) y Ruibal (Betis), es la eliminación de la acumulación de tarjetas de una temporada a otra. Si en la última jornada de Liga un jugador recibe una amarilla que le hace cumplir ciclo, no lo pagará en la primera jornada de la siguiente Liga.