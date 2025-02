Los lamentables gritos de un padre en un partido de alevines

El fútbol ha vuelto a mostrar su peor cara. Un vídeo públicado por el diario «La Marina Plaza» así lo ha constatado. Las imágenes corresponden a un partido del pasado fin de semana entre alevines de la escuela municipal de fútbol de Denia y el Altea . Sobre el campo, los más pequeños se divierten, pero en la grada hay un padre cuyo comportamiento llama la atención de los allí presentes.

«¡Eh! A la próxima dale, pero dale fuerte, si no le rompes la pierna, no… ¿Me has escuchado? A la próxima le das, para que se queje », se escucha en boca de un hombre que al momento es reprendido por una madre: «¿Esa es la educación que hay que dar a los niños? […] No hay que ponerse así, es un juego, no hay violencia». El desencadenante, el dolor de uno de los jugadores visitantes, que yace en el suelo llorando.

« Somos extranjeros, por eso somos más duros ; tenemos la polla más grande», insiste de malas maneras el susodicho. «Hay una niña», le dicen, con la esperanza de que modere su actitud. Según varios presentes, los gestos de mala educación se prolongaron después de que el vídeo llegase a su fin.

Días después de conocerse los hechos, el Altea ha informado de que sancionará al padre. Por otra parte, el ayuntamiento de la localidad de la Marina Baixa, donde se jugó el partido, ha condenado los hechos, que ha calificado como «intolerables».

