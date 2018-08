Fútbol Vidal llega al Barça para saldar su cuenta pendiente, la Champions, y lima asperezas con el Real Madrid «No me considero antimadridista, solo soy rival de todos los equipos que jueguen cotra el Barça», aclaró el chileno

Sergi Font

Arturo Vidal superó todas las revisiones médicas a las que fue sometido durante la mañana de este lunes y ha sido presentado en el Camp Nou por el vicepresidente Jordi Mestre, que no quiso desvelar la cifra del traspaso «por expreso deseo del Bayern de Munich». El chileno, tercero en la historia del Barça tras Alexis y Claudio Bravo, vestirá a camiseta azulgrana durante los próximos tres años y tendrá una cláusula de rescisión de 300 millones de euros. El centrocampista, que posó junto a su hijo Alfonso en su primer día como culé, quiso dejar claro que no tenía ninguna cuenta pendiente con el Real Madrid, tal y como se ha dicho, y que su decisión de firmar por el club catalán era para tratar de lograr la Champions League. «No me considero antimadridista. Yo soy rival de todos los equipos que juegan en contra del Barcelona de aquí en adelante», aseguró el futbolista que aclaró cuál es su verdadero objetivo: «No sé si tengo una cuenta pendiente con el Real. Yo tengo una cuenta pendiente conmigo, que es ganar la Champions. Espero conseguirlo en el mejor equipo del mundo. Pero todos los equipos en la Liga son muy fuertes».

Eric Abidal ha intervenido para justificar el fichaje de Vidal, un perfil de futbolista que Valverde reclamaba desde que Paulinho decidió regresar a la Superliga china. «Es un perfil de jugador que todos conocéis por lo que ha hecho en el pasado. Tiene carácter, va a dar equilibrio en el medio campo, no solo a nivel defensivo porque tiene goles y llegada. Sabemos que necesitábamos un perfil así. Necesitamos jugadores con talento y esta mentalidad de ganar títulos», comentó el secretario técnico que descartó que el Barcelona estuviera cambiando su estilo de juego, aunque reconoció que ahora hay futbolistas diferentes a los que militaban en su época. «Se habla del modelo pero cuando yo jugaba en el Barcelona había otros jugadores. Tenemos que adaptarnos a esta época y a los jugadores que tenemos. El entrenador es el que tiene que tomar decisiones y el año pasado ganó el doblete», reivindicó.

Mientras, Vidal se mostraba exultante tras rubricar su nuevo contrato. «Llegar al Barcelona es un escalón mucho más grande que el Bayern Munich. Espero ser un aporte y ayudar al equipo a ganar todos los títulos. Me vengo a preparar para eso y cumplir las expectativas», explicaba antes de asegurar que el esfuerzo será su compañero de viaje durante esta nueva etapa: «Estoy muy contento, donde para mí están los mejores y es el mejor equipo del mundo. Vengo con mucha hambre de ganar títulos. Vengo con la mejor energía, con todo el corazón para dejarlo en la cancha». Finalmente, aseguró que tiene una conversación pendiente con Valverde para conocer de primera mano cuál será su rol. «Ahora tengo que hablar con el entrenador. Qué necesita de mí. Yo puedo aportar muchas cosas al equipos. Voy ayudar para que el equipo pueda jugar de la mejor forma».