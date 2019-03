La Liga Velasco Carballo: «Le pongo un notable al VAR» El presidente del Comité Técnico de Árbitros para revista al videoarbitraje en una entrevista en el 'Golazo de la Mañana'

«Le doy un notable al VAR», esa ha sido la reflexión general de Velasco Carballo sobre el videoarbitraje, en la entrevista realizada este jueves por Felipe del Campo en el programa 'El Golazo de la Mañana', de Gol, en la que el jefe de los colegiados ha pasado revista a estos primeros siete meses del VAR: «Cada error de un árbitro en un terreno de juego me duele como si fuera mío y lo sufro. En directo veo la parrilla de Primera. Tenemos una Comisión Técnica que ve todos los partidos de Primera y de Segunda en directo».

Para Velasco Carballo el balance es muy positivo: «Se ha intervenido en 80 ocasiones, se han solucionado 77 errores que la temporada hubieran permanecido. Se han reducido en un 70% las simulaciones. En España cuando el VAR ha intervenido, en 77 ocasiones lo ha hecho de forma acertada. En tres no han sido correctas. En otras ligas, las cuales no voy a decir el nombre, el 24% de las veces que intervino la temporada pasada la decisión inicial se mantuvo tras acudir al monitor. En la otra, sucedió en el 26,6% de las veces. En España, el VAR interviene para hacer justicia. El punto de mejora es que tal vez deberíamos haber intervenid asumiendo más riesgo en algunas otras acciones. Pero cuando interviene en España hace justicia».

El presidente del Comité Técnico de Árbitros ha recordado que la filosofía del VAR es la que es, y que el VAR que le gustaría a la gente no es el que ha implantado la FIFA: «El VAR debe intervenir muy poco. Cuando se creó, en la FIFA se decía 'mínima interferencia, máximo beneficio'. Nos decían que lo hiciésemos lo menos posible para no romper la fluidez del juego. Se debe entrar en jugadas que sean un error claro y manifiesto. En jugadas que cambien el partido, que surta el máximo beneficio. Hay debates de cómo me gustaría que fuese el VAR, pero ese no es el VAR de la FIFA».

Otro asunto en que hay bastante debate es en las imágenes que se ven en la televisión de las jugadas en las que entra el VAR. Para Velasco Carballo, aquí la responsabilidad es de la tenedora de derechos: «Los espectadores ven las imágenes que decide la televisión. El VAR tiene todas las imágenes de todas las cámaras». Otro asunto de polémica es la afluencia en las que se a ver la jugada al monitor de campo. Velasco aquí también es muy tajante: «El árbitro solo va al monitor si el VAR va al monitor si le avisa de un error claro y manifiesto. Él no puede pedirlo. Solo si ve a un jugador tendido en el suelo sangrando y el VAR todavía no le ha avisado. El VAR no es una herramienta para salir de dudas. Es para confirmar cuando el árbitro ha cometido un error muy grave. El actual dice que sólo se puede en los errores claros y manifiestos. La ley se lo impide. Es una cuestión conceptual muy profunda. El más interesado sería el árbitro a ver las jugadas en las que tiene duda, pero está prohibido. Sólo cuando el de arriba le llama».

Para Carballo, de momento «el mundo del VAR está en pañales y hay que explorar diferentes vertientes. Si dejas que el entrador pueda pedir el VAR podría interrumpir el partido en un ataque contrario. Habría que sentarse para hablar y encontrar una situación», y evitó manifestarse sobre la llamada de Florentino a Rubiales tras el penalti a Vinicius no pitado en el Madrid-Real Sociedad: «No recibí llamada del presidente del Real Madrid ni de nadie del club. Debemos respetar la integridad e independencia del estamento arbitral. Cuanto más se nos deje aislados de esa discusión mediática haríamos bien al fútbol. Hay que proteger la neutralidad. En el siglo XXI, el presidente del CTA y la RFEF debe estar abierta a dialogar con el entorno. Siempre que me han llamado los medios he atendido a sus llamadas, al igual que a cualquier directivo de un equipo. Si se hace desde un respeto y cordialidad se atenderá. Si tratan de presionar al colectivo arbitral será inútil»-

En su opinión, no existe corporativismo en la sala del VOR y niega que este pueda ser un problema para la corrección de un supuesto error: «Yo creo que no ha corporativismo. La noche anterior, el delantero sueña con meter goles y el árbitro sueña con no equivocarse. Nuestra obsesión es arbitrar. Si tú eres mi VAR, si cometo un error e intervienes, yo le pido que me llame y rectifico mi error. De las 77 veces que se ha corregido un error nunca se ha hablado del árbitro. Y cuando no se intervino si se habló de los árbitros»

Por último, Velasco se mojó sobre el futuro del videoarbitraje: «El VAR irá por donde el fútbol quiera. Es el fútbol el que dicta las reglas, no los árbitros. Mi percepción es que en los países en los que el VAR está implantando es que la gente quiere más intervenciones. Cuando empezó el VAR tenía que responder si se iba a cargar el fútbol o iba a romper la fluidez. Ahora se pide que intervengan más».