Fútbol Velasco Carballo: «Al VAR se le culpa de cosas en las que no puede intervenir» El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación ha defendido la implantación del videoarbitraje frente a las polémicas que se han generado durante la presente campaña

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF, Carlos Velasco Carballo, ha asegurado este lunes en Barcelona que el VAR ha llegado al fútbol «para quedarse» y que ha incrementado «la polémica porque se le culpa de cosas en las que no tiene la culpa porque no puede intervenir».

«La gente espera, por desconocimiento, que el VAR solucione hasta una falta al borde del área, y no fue para lo que se creó. Algunos imaginaban que iba a eliminar las polémicas y no lo hace sino que las incrementa porque se le culpa al VAR de algo que no tiene la culpa porque no puede intervenir en ello», explicó.

De ahí que crea que la primera mejora que debe tener el VAR es «que se entienda». «La primera mejora es que vosotros los periodistas, los jugadores, los entrenadores y el público lo entienda, es lo que sin duda va a ayudar más al VAR», argumentó.

«El mejor piropo que escucho del VAR es que como en lo esencial e indiscutible funciona tan bien, la tendencia es que se quiere usar para todo o para mucho. Pero cuanto más abras ese campo, se podría romper la esencia del deporte y no se puede. El fútbol es tan bonito porque hay jugadores que fallan goles y árbitros que fallan, muy pocas veces», apuntó.

Velasco Carballo, en la presentación del 'World Soccer Congress' que se celebrará en abril en Barcelona, fue claro en su defensa del VAR, la tecnología que ha ayudado a desarrollar y que ha llegado «para quedarse, sin ninguna duda».