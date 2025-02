Escándalo sexual de un entrenador del Barcelona con menores

El diario 'ARA' ha destapado un escándalo mayúsculo que desvela vejaciones y abusos a menores por parte de un exentrenador del fútbol base, figura destacada durante los últimos veinte años. Se trata de Albert Benaiges , que estuvo en la candidatura de Víctor Font y posteriormente decidió apostar por Joan Laporta. De mano del presidente retornó al club como coordinar del fútbol base y hace unas semanas anunció su salida del club «por motivos personales» . No obstante, según publica el diario catalán, detrás de su marcha hay un escándalo de dimensiones mayúsculas.

«Durante más de 20 años, Benaiges repitió abusos y vejaciones a chicos y chicas de diferentes generaciones. Un patrón de conducta que el ARA ha conformado con cerca de una sesentena de testimonios. Se masturbó al lado de niños de 13 años , miraban películas pornográficas, hubo tocamientos y juegos de carácter sexual. Estas situaciones pasaron en las duchas de la escuela, en el gimnasio, en su casa y en las colonias que se hacían en Corçà. Experiencias que han provocado un trauma a un mínimo de cuatro alumnos», publica el periodista Albert Llimós en el rotativo catalán. En su trabajo de investigación, Llimós explica que «un grupo de exalumnos de la Escola Barcelona han decidido presentar una denuncia . Este viernes ya lo ha hecho una chica y está previsto que durante los próximos días lo hagan otras personas, una denuncia que esperan que se vaya ampliando en las próximas semanas».

'ARA' asegura que «todos los futbolistas y entrenadores con los que ha hablado han negado malas praxis de Benaiges». No obstante, otros implicados hablan de juegos sexuales y masturbaciones en el vestuario . «Él se masturbaba mirando como lo hacíamos nosotros, pero algún tocamiento había», explican algunos implicados. «Dejaba que le bajáramos los pantalones y le tocáramos», recuerda un chico. «Me hizo tocarle y él me tocaba por todos lados. No era inocente», añade otro. El artículo recoge un rosario de denuncias y testimonios, en el que también estaban implicadas niñas. Llimós relata haber hablado con un centenar de testimonios, algunos de los cuales certifican que «entraba en el vestuario femenino como si fuera casa suya, le tocaba el culo a las chicas cuando pasaban desnudas hacia la ducha o les tomaba el pulso en el pecho después de hacer ejercicio. Se duchó con alumnos que hacían gimnasia rítmica, un deporte que no dependía de él...».

Según el artículo, « la mayoría de alumnos lamentan la falta de respuesta del centro, que asegura que hubo quejas pero que no pasó nada». El propio Benaiges responde a las preguntas de Llimós y reconoce que «había quejas sobre sus entradas en el vestuario femenino pero no había mala fe, sino que lo hacía para controlar que las alumnas se duchasen». Aseguran que Benaiges «es contundente a la hora de negar que tocase nunca a nadie pero duda de sobre las masturbaciones en grupo y reconoce que lo hacía con monitores de 17, 18 o 20 años, pero después de un minuto de silencio haciendo memoria, admite que tal vez se colaba algún menor ». «Estoy arrepentido de haber hecho todo aquello, sí, pero no creo que hiciera nada mal. Nunca he hecho mal a nadie y, si lo he hecho, no ha sido intencionadamente», explica el implicado.