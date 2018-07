Fútbol Valverde ya tiene a Arthur El centrocampista brasileño, llamado a potenciar la creación en la medular, presentado en el Camp Nou

El Barcelona ha presentado a su primer fichaje para esta próxima temporada. Arthur Melo, que ayer aterrizó en la Ciudad Condal y ya posó junta al gigantesco escudo azulgrana que preside la entrada de las oficinas del club catalán, está disfrutando de su primer día como pleno futbolista del Barça. Su agenda está siendo apretada. A primera hora de esta mañana se ha dirigido al Hospital de Barcelona para someterse a la preceptiva revisión médica, antes de rubricar su contrato junto al presidente Josep Maria Bartomeu, que le ha presentado ante los medios de comunicación. Arthur ha firmado por las seis próximas temporadas y ha costado 31 millones de euros más otros nueve en función de su rendimiento y de una serie de variables. En un principio, el brasileño debía incorporarse en diciembre pero el club ha decidido adelantar su llegada ante las bajas de Andrés Iniesta y Paulinho en el centro del campo. El Barça ha tenido que aumentar en un millón el precio inicial para convencer a Gremio de Porto Alegre. «Me siento muy feliz, me siento un privilegiado. Siempre soñé con vestir esta camiseta y jugar con los mejores del mundo», aseguró Arthur en sus primeras palabras como jugador culé. «Con la ayuda de mis compañeros, voy a hacer todo lo posible para que el Barcelona siga ganando títulos», añadió.

«Sus ídolos son Xavi e Iniesta y eso ya dice mucho de cómo será su juego», explicó Josep Maria Bartomeu en el momento de presentarlo, antes de que el futbolista se vistiera de corto y diera los primeros toques con el balón en el Camp Nou, estadio en el que espera triunfar. «Estoy muy contento de tener esas características. Voy a disfrutar al lado de grandes jugadores. Pasaré por momentos difíciles pero intentaré aprender de ellos», explicó el futbolista, al que se le preguntó a quién se parecía más, si a Xavi o Iniesta: «Solo compararme con esos dos jugadores es fantástico. No escondo mi pasión por ellos, siempre los he admirado. Ambos son parecidos y no puedo decirte con cuál tengo más características en común. No soy ni Xavi ni Iniesta, soy Arthur. La presión no me va a afectar. Cada uno es una persona. Yo soy Arthur y tengo una larga trayectoria por delante. Tengo que probar a todo el mundo por qué estoy aquí. Sé lo que han hecho y los tengo como referencia. Han hecho historia en este club y ese es mi objetivo. Trabajaré para llegar lo más cerca de ellos posible».

«Mi objetivo es hacer historia en el Barça»

El brasileño explicó que «estoy muy feliz de poder llevar la camiseta del Barça. Desde niño he visto grandes jugadores brasileños. Creo que la cultura es parecida a la de Brasil. Es un estilo de juego similar. Siempre tuve la pelota en el pie, desde niño, y ya pensaba que me gustaría jugar en el Barça». Arthur aseguró que espera adaptarse rápido al estilo de juego: «Creo que ayuda muchísimo porque son otras mentalidades de fútbol. Gremio es un club con una forma de jugar y aquí se juega de otra. Pero como el Barça siempre ha tenido el mismo estilo y yo siempre he seguido sus partidos, me ha ayudado. Pero aprenderé mucho más ahora, con mis compañeros. Estoy seguro que me van a ayudar. No sé si ustedes me han visto jugar, pero yo creo que encajo en el Barça».