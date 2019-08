Fútbol Valverde no se moja con Neymar y critica las fechas del mercado «Lo normal es que cuando empieza la Liga el mercado se pare y sepamos con qué jugadores vamos a contar», lamenta el técnico

Ernesto Valverde ofreció su primera rueda de prensa antes de un partido oficial. El técnico contestó las preguntas referentes al duelo ante el Athletic de Bilbao pero también fue sometido a cuestiones de actualidad. El nombre de Neymar fue el que más salió a relucir, aunque el técnico trató de esquivar cualquier referencia al paulista. «Estoy al margen de estas cuestiones. Estoy centrado en los jugadores que tengo y no pienso en los de otros equipos. Siempre hemos mantenido una línea de respeto con los jugadores de otros clubes. Neymar es del PSG y no sé lo que pasará», empezó explicando sin cerrar tampoco la puerta a la llegada del brasileño.

No obstante, Valverde aprovechó la coyuntura para criticar las fechas del mercado estival y que mantienen en vilo a todos los equipos hasta principios de diciembre, cuando ya se han disputado tres jornadas. «Es un inconveniente que el mercado siga abierto porque no es lo lógico. Lo normal es que cuando empieza la Liga el mercado se pare y sepamos con qué jugadores vamos a contar. Hay siempre esos quince días de incertidumbre y no respiras hasta el día 31 de agosto», lamentó el preparador. No obstante , aseguró que su satisfacción no depende de la llegada de Neymar porque «estoy muy contento con la actual plantilla que tengo, no sé qué puede pasar después y no tengo porque hablar de jugadores que no están». Valverde añadió que «soy el entrenador y trato de adaptarme a los jugadores que tengo pero todo lo que hacemos lo hablamos antes y espero que se tenga en cuenta».

Si no quiso comentar la posible llegada de Neymar. mucho menos las claves de la negociación y los hipotéticos trueques con los que convencer al PSG. Rakitic o Semedo son algunos de los nombres que han estado encima de la mesa de negociación. «Rakitic es un jugador importante para nosotros, lo ha sido estos dos años y espero que lo siga siendo. Es un jugador importante de la plantilla y cuento con él para mañana», apuntó matizando las palabras que dijo la semana pasada durante la gira por Estados Unidos y que enfadaron al croata, ya que dio a entender que había perdido peso y le abría la puerta de salida. Tampoco está por la labor de que le quiten a Semedo, uno de los preferidos de Leonardo. «Tenemos varios jugadores que pueden jugar en el lateral derecho. A Sergi Roberto le estoy colocando en el centro del campo porque nos falta dinamismo ahí. Nelson está preparado para ser titular, pero no sabemos que sucederá dentro de tres días. Hasta el 31 todo está abierto pero yo espero que Semedo siga con nosotros».

Ya entrando en el partido, Valverde confirmó que, salvo que en el entrenamiento vespertino hubiera una gran sorpresa, Messi no viajará mañana a San Mamés. «No vamos a arriesgar con ningún jugador y menos con Leo. Todavía no ha jugado con el equipo. Vamos a esperar un poco pero lleva un proceso de recuperación bastante bueno», explicó el técnico. El argentino sufrió un problema muscular en el primer entrenamiento del equipo y no ha podido completar ninguna sesión aún con el grupo. A pesar de la ausencia de Messi, Valverde espera lograr la victoria, aunque se le preguntó por las críticas recibidas los dos años anteriores por el juego del equipo. Se mostró jocoso en la respuesta: «Si nos comparan con el mejor Barça de la historia lo tenemos difícil como yo si me comparan con George Clooney. Pero en dos años hemos perdido cuatro partidos de Liga y la mitad de ellos cuando ya éramos campeones. Es que algo habremos hecho bien, aunque es cierto que tenemos que mejorar».En cuanto al duelo de mañana aseguró que «es un partido complicado para empezar». Y añadió: «Sabemos cómo es San Mamés y será complicado. Ellos han hecho una buena pretemporada y tendremos que estar atentos porque es uno de esos estadios que están marcados en el calendario como uno de los más complicados. Además queremos empezar con buen pie y ganar la Liga por tercera vez consecutiva, que no ha pasado muchas veces en la historia del club». Finalmente concluyó: «Mañana vuelvo San Mamés. A mí siempre me resulta difícil jugarlo».