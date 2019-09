Fútbol - Champions League Valverde no despeja la duda de Messi «Decidiremos antes del partido si Leo puede jugar», confirma el técnico a pesar de que el rosarino ha recibido el alta

Una de las grandes dudas para el partido de mañana es la posibilidad de que Messi pueda jugar por fin esta temporada. El argentino ha recibido el alta médica, por lo que sus molestias en el soleo están solventadas, pero Ernesto Valverde se mantiene reticente a precipitarse y podría dejarle en el banquillo. Este martes decidirá qué hace. «Lo decidiremos mañana. Hace unos días no lo teníamos muy claro, pero los últimos entrenamientos los está acabando bien y quitándose de la cabeza los dolores que tiene. Es importante jugar sin pensar. Ha tenido una gran evolución, pero veremos mañana», desvela el técnico, que espera «un gran ambiente como siempre en este estadio y un rival de mucho nivel que es candidato a ganar la Bundesliga y tiene sus opciones en la Champions. Es un plato fuerte para empezar».

Palabras para Ansu Fati, la gran revelación de la Liga. «No he hablado mucho con él salvo de cosas tácticas. No me gusta mucho eso de dar consejos, pero hablaré con él. Se trata de que todos lo que estamos a su alrededor lo llevemos con naturalidad. Ya veremos si juega y si lo hace no es por batir un récord, sino por necesidades del equipo», quiso dejar claro. Y apuntó: «En esta competición, un mal día te saca de ella. El año pasado ganamos ocho o nueve partidos, perdimos uno y no llegamos a la final. Los dos de la final perdieron más partidos que nosotros. Aquí no te puedes descuidar diez minutos, los errores se pagan caros». En este sentido se refirió a los errores del pasado: «De la misma manera que ganamos, a veces perdemos. Lo importante es volver a levantarse. Pero eso pertenece al pasado y ahora empieza el futuro. El fútbol siempre te da una nueva oportunidad».

Palabras de elogio para Paco Alcácer: «Es un gran jugador y lo está demostrando. Aquí juega con más regularidad y se lo está ganando. Es un equipo que le viene bien porque el Dortmund juega muy cerca del área. El hecho de conocerlo es una ventaja y una desventaja porque él nos conoce». Y también para Luis Suárez: «El otro día dio un paso importante. Jugó un rato con el equipo, no quisimos cargar mucho y puede estar de entrada. Suárez es muy insistente, en Old Trafford ya debieron apuntarle un gol. En otros partidos estuvo muy cerca y tenemos claro que lo va a seguir intentando. Y espero que no se repita la pregunta porque haya marcado, pero tenemos que mejorar fuera de casa, eso está claro».

El aviso de Ter Stegen

También compareció Marc André Ter Stegen ante la prensa en un escenario que bien cnoce tras sus duelos cuando militaba en el Monchedglabdach. «Es un campo muy díficil donde sufrí con el Borussia, la gente está muy encima. Al que no lo conozca se le pondrá la piel de gallina. Queremos ganar y empezar de buena manera para afrontar los siguientes partidos con buena fe», explicó el portero, que respondió a la posibilidad de que Messi pueda jugar por fin tras recibir el alte: «Está entrenando y poniéndose fuerte para la temporada. Es posible que juegue, pero decide el míster. Esperamos que pronto esté con nosotros y nos pueda ayudar. Es un ejemplo para muchos y se echa de menos al mejor jugador del mundo. Y cuando no está, se nota».

El cancerbero reconoció que «siempre hay presión en la Champions, en la que el nivel es muy alto. Tenemos que aprender de las situaciones en las que fallamos en otros años y no olvidar. Será un partido muy difícil y tenemos que estar desde el principio al ciento por ciento». Y añadió que «tenemos que intentar ganar fuera de casa. No es fácil, en el enfrentamiento de mañana hay que luchar. Sabemos lo que se nos viene encima y tenemos que estar preparados. Valverde nos ha preparado bien, vamos a salir y darlo todo». Stegen se verá las caras con Paco Alcácer, que milito en el Barcelona: «Nunca ha cambiado. Este es su nivel, fue al Dortmund para buscar más minutos y fue una decisión acertada. Ha sido el paso perfecto. Está fenomenal y lo vemos en sus números con goles y asistencias. Espero que siga igual, pero que pare mañana un momento».