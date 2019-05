F. C. Barcelona Valverde, en la cuerda floja Las voces críticas de directivos y afición obligan a Bartomeu a pensar en la destitución

Sergi Font Barcelona Actualizado: 29/05/2019 01:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando un entrenador es ratificado en el cargo suele ser el preludio de un despido que se está gestando. Ernesto Valverde se encuentra en esta tesitura después de que Josep Maria Bartomeu le confirmara en el cargo tras la eliminación de Anfield y la plantilla, encabezada por Leo Messi, diera luz verde a su continuidad. El caldo de cultivo que se ha ido generando desde la derrota en la final de Copa ha revertido la estabilidad en la que aparentemente se encontraba el técnico y ayer mismo ya se anunció que tenía las horas contadas por una emisora muy afín al club catalán.

Fuentes consultadas por ABC desmintieron que Valverde fuera a ser despedido de forma inmediata pero no pudieron confirmar que vaya a cumplir el año de contrato que prorrogó el pasado mes de febrero y que fue anunciado a bombo y platillo. Si bien en los planes de Bartomeu no se contempla un cambio de entrenador, las voces discordantes surgidas en el seno de la Junta son cada vez más fuertes y están presionando al presidente para que acometa un relevo en el banquillo. Con la seguridad de que la plantilla necesita ser agitada con una amplia y profunda remodelación, el argumento de los detractores de Valverde es que un técnico que ha sucumbido a los deseos de los jugadores de más peso no puede encabezar una revolución.

Además, hay otros argumentos. La mochila con la que debería cargar tras tropezar por segunda vez con la misma piedra en la Champions es demasiada pesada ante unos críticos que le morderán la yugular al más mínimo error. A ello hay que sumar la voz popular. La masa social azulgrana considera a Valverde el máximo responsable de una temporada desilusionante a pesar de haber ganado con holgura la Liga. El objetivo era la Champions y el preparador no ha sido capaz de alcanzar la final en las dos temporadas que dirige al equipo culé. Las improvisadas encuestas le otorgan un 60 por ciento de culpabilidad.

Semana de reuniones

La última hora es que el futuro de Valverde pende de un hilo y durante esta semana se producirán varias reuniones en la planta noble del Camp Nou para dirimir las líneas maestras de futuro. Un nuevo bandazo que deja en el aire la hoja de ruta de Bartomeu, que debería programar un nuevo proyecto en el que Leo Messi es el único que tiene el puesto asegurado. Se le achaca al mandatario el excesivo poder que ha dado a la dirección deportiva, encabezada por Pep Segura, aunque su adjunto Ramón Planes y Eric Abidal tampoco salen bien parados. Además de la nula aceptación por parte del vestuario, a Segura se le achaca una errática política de fichajes (Yerry Mina, Malcom, Boateng o Murillo), ciertas divergencias con el estilo que gusta que en el Camp Nou (Arturo Vidal) y un excesivo dispendio a la hora de contratar (Coutinho o Dembélé).

Se abre ahora una ronda de reuniones en las que Bartomeu irá pulsando las opiniones de todos los directivos y ejecutivos antes de tomar una decisión definitiva. Lo que tiene claro el mandatario es que no se quiere precipitar y que la decisión definitiva será muy meditada y consensuada, por lo que no se espera un desenlace definitivo esta misma semana. No se descarta tampoco que sea el propio Valverde el que, desencantado, decida poner punto y final a su etapa en el banquillo culé. Desde estas páginas ya desvelamos que el extremeño estaba meditando su continuidad. Si en un principio la rotundidad de Bartomeu y Messi le convencieron para seguir, ahora se siente cuestionado.

Por si acaso, el Barcelona ya trabaja en un hipotético recambio. Desde el club catalán se han filtrado varios nombres como el de Koeman, Ten Hag, Klopp o Robert Martínez. Precisamente, el catalán cuenta con muchos apoyos, aunque ya ha dicho que quien le quiera debe hablar con la selección belga, de la que es seleccionador.