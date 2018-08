Fútbol El Valladolid y el césped ponen a prueba al Barcelona Los azulgranas juegan hoy en Pucela con las dudas sobre cómo estará el terreno de juego, trasplantado esta semana

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 25/08/2018 10:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Barcelona visita esta noche el José Zorrilla (22:15 horas, beIN LaLiga), estadio que volverá a tener protagonismo en Primera división tras cuatro temporadas en la categoría de plata. Pucela volverá a disfrutar del fútbol de nivel aunque esta semana se esté hablando más del estado del césped que del retorno de un equipo que perdió en su última visita a Pucela (1-0). No suele ser habitual que Ernesto Valverde se queje y ayer lo hizo cuando se le preguntó por la hierba que espera encontrarse. «Me preocupa más el rival, en el sentido de las posibilidades que tiene, de cómo se va a mover, pero no voy a negar que el césped es algo que tengo en la cabeza. No es normal jugar un partido y plantar el césped cuatro días antes, no sé de quién ha sido la idea. Por experiencia sé que se resiente, la gente se resbala, se cae...», comentó. Este discurso contrastó con el que ofreció Sergio González. El técnico del Valladolid adelantó que «por lo que me han dicho el césped está en perfectas condiciones». No obstante, las quejas de Xavi Hernández en 2014 cuando el Barcelona perdió salieron a colación: «Cuando eres futbolista y no salen las cosas, buscar una excusa rápida también está bien. Yo estoy convencido que ni ellos ni nosotros lo vamos a utilizar como excusa. Sé que pasó algo parecido hace cuatro años, pero son momentos puntuales. Las circunstancias son iguales para todos».

En cualquier caso, el Barcelona buscará una nueva victoria tras la lograda la semana pasada ante el Alavés y el Valladolid dar la sorpresa después del empate cosechado en Montilivi frente al Gerona. El recién ascendido equipo pucelano basará su juego en una defensa sólida y apretada para impedir el movimiento y la libertad de la delantera azulgrana. Los únicos cambios que se plantea Sergio están en la delantera. Los recién llegados Enes Ünal y Duje Cop podrían debutar. De hecho, las pistas ofrecidas esta semana hacen pensar que el turco será de la partida en detrimento de Chris Ramos, que ni siquiera ha entrado en la convocatoria. Uno de los alicientes estará en ver en la portería a Jordi Masip, con pasado culé y al que Messi aún no le ha marcado un gol en partido oficial. «Vamos a intentar que no estén cómodos, que no estén muy finos y trataremos de aprovechar las ocasiones que tengamos», ha asegurado esta semana el cancerbero.

Valverde, por su parte, realizará pocos cambios. No le suelen gustar las rotaciones y de momento sigue con el equipo base que conquistó el doblete el año pasado. Coutinho podría ser la única novedad con respecto al partido ante el Alavés. El brasileño entró tras el descanso y revolucionó el partido, motivo por el que podría ser titular esta noche. Esta circunstancia supondría el retorno de Sergi Roberto al lateral derecho. Otro de los grandes alicientes está en ver cómo dosifica y el protagonismo que otorga a los cuatro fichajes que han llegado esta temporada. Arthur, Lenglet, Malcom y Arturo Vidal han jugado muy poco. De hecho el extremo aún no ha participado en ningún partido oficial y Arturo Vidal suma 11 minutos entre los dos primeros encuentros. El que no jugará seguro es Rafinha, que se quedó fuera de la lista en un momento en el que está meditando su futuro. Si su marcha al Betis dependía del protagonismo que pudiera tener ante el Valladolid, el mensaje fue claro. Tanto como el que lanzó Valverde al club sobre la posibilidad de que Rakitic fuera traspasado: «Quiero tener a los mejores para afrontar la temporada, y él es uno de los mejores. Sabe cómo jugamos, está involucrado con el equipo y con el club. No estamos para hacer un negocio con un jugador, estamos para ganar y que esta sala de trofeos sea cada vez más grande». Rafinha se une a las bajas de Vermaelen y Paco Alcácer por decisión técnica y de Cillessen y Denis Suárez por lesión.