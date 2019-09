Fútbol El Valencia estalla contra Peter Lim Parejo, Garay e incluso figuras históricas como Cañizares critican con dureza la gestión del magnate singapurense tras la destitución de Marcelino

Actualizado: 12/09/2019 10:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La destitución de Marcelino García Toral ha caído como una bomba en medio del Valencia, y no sólo de su vestuario. Además de hombres con peso en la plantilla como Dani Parejo o Ezequiel Garay, no han podido morderse la lengua figuras históricas como Santi Cañizares, que ayer se desquitó a gusto en los micrófonos de Cope y criticó con dureza la gestión del propietario del club, Peter Lim.

«Se sabía que podía pasar cualquier cosa y que el técnico quedaba muy desprotegido. Lim ha dicho que el cese de Marcelino es porque no confía en la cantera del Valencia. Eso es algo absurdo y que no tiene ningún valor deportivo. Marcelino ha conseguido los objetivos deportivos con creces. Peter Lim pretende que esos chicos jóvenes salgan adelante inmediatamente. Tiene una ansiedad tremenda porque eso suceda. Marcelino busca un crecimiento del jugador normal, no alocada», expresó Cañizares, quien considera que la patada al técnico era inevitable desde el momento en que se produjo el desencuentro definitivo entre el director deportivo, Mateu Alemany, y Lim, aunque lo considera «un atropello tremendo».

Sobre Albert Celades, sustituto de Marcelino en el banquillo local de Mestalla, no fue más cauto: es un chico que viene de formarse como entrenador en las selecciones inferiores y no tenía opciones de firmar en Primera División. Cuando estás necesitado de firmar un contrato y te llega la oportunidad de entrenar al Valencia, pues uno pierde todo concepto de honor y de ética. Celades creo que no sabe dónde se ha metido, con cómo está en el vestuario. Su papel desde el principio va a ser muy complicado». «Se encuentra con un equipo distraído y avergonzado del club donde está, eso hace que el compromiso descienda. Celades viene con unas premisas: Ferrán y Kan Lee tienen que tirar para arriba, y las alineaciones van a ser ellos dos y nueve más, porque ese es el deseo de Peter Lim», razonó.

El capitán del Valencia, Parejo, se posicionó ayer del lado de Marcelino a través de una publicación en sus redes sociales. «Míster, te deseo lo mejor. Estoy seguro de que te irá bien allá donde vayas y te dejen trabajar. Gracias por hacer al club más grande y a mí mejor futbolista», escribió el centrocampista, que hoy es internacional por España.

Garay, otro de los que lleva la voz cantante en Paterna, fue más explícito y extenso en sus perfiles en la red: «Después de muchos años contigo (no solo en Valencia) se a la perfección como eres, tanto en lo profesional como en lo personal. Pero no solo yo me quedo con ello, se lo has demostrado a todo el mundo. Porque el camino se demuestra andando y tú has hecho un recorrido limpio, transparente y sano.Te vas por la puerta grande mister. Quien haya tomado esta decisión NO solo te llevó a ti por delante, arrastró a todo un equipo y afición, algo que alto y claro digo: NO ES JUSTO».

Gabriel Paulista, Carlos Soler, José Luis Gayá o Rodrigo Moreno fueron otros que tuvieron gestos de cariño hacia el entrenador asturiano, expresados principalmente a través de fotografías junto a él, aunque sin «recados» para la directiva valencianista.