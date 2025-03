Una pelea apasionante en Mestalla

Crónica

Fue una noche de viernes estupenda en Mestalla , un partidazo en otro de los clásicos de la Liga que, analizado fríamente desde el resultado, sirve de poco para Valencia y Atlético , exprimidos al máximo ayer en un empate digno de aplauso. Se adelantó dos veces el combinado rojiblanco, bien en la presión con Thomas y Llorente multiplicándose por todos, y reaccionó en ambas ocasiones el Valencia, que tiene un tesoro con Ferran Torres, sin duda uno de los futbolistas de la temporada y que revolucionó el combate con una exhibición soberbia.

Antes de analizar el partido en sí, hay síntomas que invitan a pensar en una evolución favorable tanto del Valencia como del Atlético, a los que no se les puede dar todavía el alta, pero que no están tan enfermos como hace un par de semanas. Del Atleti, y ahora que llega la serio con esa inquietante esa eliminatoria contra el Liverpool que empieza el próximo martes en el Wanda, se puede decir que late, corre y lo intenta, y no siempre fue así en este curso tan decepcionante. De este Valencia ciclotímico, otro que tal baila, se puede destacar su voluntad y sus ganas de levantarse después de los zarpazos, buena reacción pensando en la cita del miércoles contra el Atalanta.

El caso es que el Atlético descubrió que hay una receta muy simple para llegar a la victoria. Basta con pretender ganar, con mirar más la portería ajena que la propia, con desear un gol antes que evitarlo. Así, y después de una triangulación entre Correa y Vitolo , los delanteros titulares anoche, la pelota quedó a huevo para que Marcos Llorente la empujara en el área pequeña, su primer tanto en la elite. Llorente, inédito con Simeone durante el primer trimestre, se ha liberado y crece con sus llegadas al área, quizá una de las mejores noticias en estos tiempos de penurias rojiblancas.

Primer tiempo intenso

Con muy poco, el Valencia adquirió cierto peso en la pelea, favorecido también por esa tendencia incomprensible del Atlético de dar siempre un paso atrás cuando tiene ventaja, un equipo concebido para triunfar desde la defensa sin la necesidad de la abundancia ni del jolgorio. Fue una fase de dominio local evidente sin que tampoco hubiese peligro, así que el empate tuvo que llegar, cómo no, en un saque de esquina, que se han vuelto una pesadilla insufrible para este Atlético. Da algo de reparo ver lo que sufren los rojiblancos en un arte en el que antes eran los mejores y al Valencia le bastó con una jugada muy simple de pizarra para darse una alegría. Centro al segundo palo, Maxi Gómez desmarcado, asistencia de este al mogollón y una cabeza, la de Gabriel Paulista , para castigar la inoperancia de la zaga de Oblak, abandonado a su suerte.

Estaba saliendo un buen partido, al menos entretenido y eso ya es de agradecer con este Atlético, y hubo de inmediato otro giro con una irrupción volcánica de Thomas , quien le robó la cartera a Parejo, avanzó unos quince metros sin que Mangala y Paulista le inquietaran lo más mínimo y soltó un latigazo desde la frontal, un muy buen tanto para dignificar al fantástico futbolista ghanés y para poner el broche al primer acto. Fue igualmente intensa la reanudación y el Valencia, qué menos, se empeñó en reconducir la situación.

Tiene un pelotero, Ferran Torres , con unas condiciones bárbaras y él solito se encargó de encender a la parroquia de Mestalla, enamorada con las internadas del chaval. Volvió loco a Lodi (le señaló sin reparos Simeone al sustituirle), se cebó también con Saúl y contagió a su equipo, al que de nuevo le llegó la inspiración en una jugada a balón parado. Un pase desde casi medio campo de Parejo lo empujó Kondogbia cayéndose y sin saber cómo, ridícula manera del Atlético de proteger su cueva.

Quedaba media hora de pasión y lo buscaron los dos conjuntos, cada uno a su manera. El Atlético, ya con Morata rehabilitado y en el campo, tuvo la suya, buen cabezazo del «9» y buena parada de Doménech. El Valencia, con Ferran en plan selección, seguía maltratando por su banda derecha a la defensa rojiblanca, que, obvio, tiene un boquete en el lateral izquierdo. Thomas exhibía su disparo, los delanteros blanquinegros desperdiciaban sus oportunidades y Oblak, como de costumbre, realizaba la parada salvadora de todas las noches en el 90 a tiro de Gayá.

90'+5' 90'+4' 90'+3' 90'+3' 90'+2' 90' 90' 89' 88' 88' 87' 84' 82' 81' 81' 80' 79' 79' 79' 77' 75' 75' 74' 73' 71' 71' 70' 67' 67' 67' 66' 65' 65' 64' 62' 61' 60' 59' 58' 58' 58' 58' 58' 57' 57' 55' 55' 55' 54' 53' 53' 53' 52' 51' 51' 50' 50' 48' 45'+2' 45' 43' 40' 40' 39' 38' 38' 38' 37' 37' 37' 37' 36' 36' 35' 35' 27' 27' 26' 26' 26' 23' 23' 22' 22' 18' 18' 17' 17' 15' 15' 14' 13' 13' 12' 12' 10' 10' 7' 7' 5' 2' 2'