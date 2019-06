Fútbol Umtiti no tiene intención de irse del Barcelona «No habría soñado con nada mejor que estar en este club», asegura ante los rumores que le sitúan lejos del Camp Nou

La decepcionante temporada de Samuel Umtiti en el Barcelona le ha situado en todas las quinielas para abandonar el club azulgrana. Y más tras la decisión de la secretaría técnica culé de intentar fichar a Matthijs de Ligt, que junto a Piqué se convertirían en la dupla titular en el eje de la zaga. Este año, sus continuos problemas le tenido mucho más tiempo de baja de lo esperado y Lenglet le ha quitado el puesto demostrando que estaba perfectamente capacitado para vestir la camiseta azulgrana. Su decisión de jugar el Mundial con su selección a pesar de las molestias que arrastraba y la posterior negativa a pasar por el quirófano para solventar de forma rápida sus problemas, no han sentado nada bien a la directiva culé, que ya se sintió muy presionada ante la velada amenaza del francés de aceptar alguna de las ofertas que tenía (su cláusula era de 60 millones) si no le subían considerablemente el sueldo. Todo ello hizo que Umtiti dejara de ser imprescindible y se valoró la posibilidad de venderle esta temporada para poder ingresar una importante cantidad de dinero con la que rejuvenecer a la plantilla tras el desastre de Anfield. Pero el galo no está por la labor de marcharse.

«La calidad de vida en Barcelona es superior. Para mí, es el mejor sitio para jugar y vivir. El tiempo, la mentalidad de la gente, mi equipo, los compañeros... todo. No habría soñado nunca con algo mejor. Todos los días me siento feliz de poder vivir mi pasión y hacerlo en Barcelona», aseguró en una entrevista concedida a la publicación Hypebeast. En la misma conversación se refirió a su lesión y las sensaciones que sintió la pasada temporada: «Estoy mejor. Es cierto que ha sido una temporada complicada por la lesión, pero sabía lo que iba a ocurrir y que debía haber una transición porque tuve muchas dificultades durante el Mundial. Creo que ha sido algo bueno y que ha valido la pena. Al final de temporada, he podido jugar y he recuperado sensaciones. Ahora, me prepararé para la próxima campaña y estar al 200 por ciento».

También se refirió a algún aspecto de su vida privada. «En el campo soy un defensa bastante tosco y frío, pero luego en mi vida cotidiana y con los míos me gusta mucho reír y hacer chistes todo el día», desveló. El rechazo de De Ligt a la oferta que le ha hecho el Barcelona podría otorgarle posibilidades de luchar esta pretemporada por un puesto titular en la defensa. Sin duda, los primeros partidos amistosos del equipo de Valverde serán vitales para determinar si Umtiti o Lenglet parten con alguna ventaja en el inicio oficial de temporada para jugar junto a Gerard Piqué.