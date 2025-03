La Champions se jugará a puerta cerrada

A falta de ocho días para que en Nyon se celebre el sorteo de la fase de grupos de la Champions 2020-2021 y se lleve a cabo la entrega de premios de la pasada temporada, el máximo organismo del fútbol mundial se ... mantiene en su idea, ya ejecutada el pasado mes de agosto, de que esta primera parte de la Champions se dispute a puerta cerrada. La medida debe concretarse de manera definitiva, pero salvo giro inesperado de los acontecimientos la primera fase de la Liga de Camepeones será sin espectadores.

Cierto es que mañana se disputa en Budapest la Supercopa de Europa, entre Sevilla y Bayern, y se hará con el treinta por ciento de las butacas ocupadas. Se trata de una prueba piloto de la UEFA dentro de su protocolo de vuelta del fútbol, y del cual están convencidos que se realizará con total éxito y seguridad para todas las partes, pero eso no quiere decir que la Champions se vaya a jugar con hinchas en las gradas. No, al menos, de momento. La UEFA tiene claro que no va a tomar riesgos innecesarios.

Sensibilidad de la UEFA

El organismo ha mostrado una especial sensibilidad desde el estallido de la pandemia y su hoja de ruta no va a cambiar hasta que la situación epidemiológica evolucione a mejor en Europa. El curso pasado estableció como prioridad la finalización de las ligas nacionales, y para ello retrasó la Eurocopa hasta el verano de 2021 y modificó el formato de la Champions estableciendo eliminatorias a partido único. Un cambio, por cierto, que gustó mucho entre los aficionados y que se llevó a cabo con una nota muy alta. La final a ocho en Lisboa dejó un gran sabor de boca, teniendo en cuenta las enormes dificultades en materia de fechas, organización y logística. No se descarta en el futuro explorar esta vía de nuevo, pero ahora la prioridad es otra.

La UEFA trabaja a destajo desde hace varias semanas para que la Champions 20-21 se celebre con el mismo éxito que la anterior, a pesar de todas las zancadillas que está pegando el coronavirus. Por ello, entienden que desde el punto de vista deportivo y sanitario lo mejor es hacerlo sin público. Las ligas europeas están organizando sus competiciones según el estado del Covid-19 en sus respectivos países, y eso conlleva desigualdades. De los cinco campeonatos que más equipos aportan a la Champions, dos de ellos -Bundesliga y Ligue 1- permiten un número concreto de aficionados, mientras que la Liga, la Premier y la Serie A se están jugando sin hinchas.

Por eso, la UEFA entiende que lo más justo a nivel deportivo es que se compita en igualdad de condiciones, y eso se logra jugando a puerta cerrada. De esta manera, se evita que, por ejemplo, si el PSG y el Barcelona quedaran encuadrados en el mismo grupo, el partido de París se dispute con aficionados en las gradas del Parque de los Príncipes, pero no sea así en el duelo del Camp Nou. Algo parecido a lo que ya pasó en el desenlace de la pasada Liga, cuando algunos equipos de comunidades autónomas con bajo número de contagios propusieron que en sus estadios hubiera un tercio del aforo, coyuntura que paró tajantemente el CSD por un principio de igualdad, que es a lo que también se atañe la UEFA. Otro debate será si los equipos que en sus países si aceptan aficionados deben ser, o no, compensados por esta ausencia de ingresos.

Además, el aspecto sanitario también es innegociable para el ente dirigido por el esloveno Ceferin. El presidente de la UEFA es plenamente consciente que Europa vive en estos momentos una creciente segunda ola de Covid-19, lo que invita a situarse en la postura más prudente y sensata, con el afán de colaborar en todo lo posible en la no expansión del virus por el Viejo Continente. Habrá Champions, como siempre, pero sin arriesgar la salud y la vida de nadie del mundo del fútbol.