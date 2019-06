Gigi Buffon continúa sus vacaciones a la vez que medita qué hará a sus 41 años. Tras renunciar a la oferta de renovación del PSG, el portero italiano aúnno se ha decidido por alguna de las ofertas que tiene sobre la mesa, pero ha dejado claro que busca una experiencia nueva.

Así se deduce de su último tuit, en el que manda un mensaje en italiano e inglés: «Viajar solo tiene una regla, no regreser igual que cuando saliste. Regresa diferente». Un aviso de qué futuro pasa por su cabeza, pero también una imagen con doble polémica. Buffon sube la foto con auriculares en su oreja, algo terminantemente prohibico cuando estás conduciendo. Y, en la guantera de la puerta del conductor, se puede apreciar un paquete de tábaco, que no sabemos si será de Buffon, pero que no parece muy apropiado en la fotografía de un portero de élite.

🇮🇹 L’unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Torna diverso.

🇬🇧 Travel only has one rule don't come back the same as you left. Come back different. pic.twitter.com/TnEsPgNty1