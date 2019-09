Tres futbolistas heridos tras la caída de un rayo en un partido en Jamaica

La caída de un rayo sobre el terreno de juego obligó este lunes a suspender un partido de fútbol en Jamaica y a hospitalizar a tres jugadores.

El incidente ocurrió en el encuentro de la Manning Cup entre el Wolmers's Boys y el Jamaica College. Durante la segunda mitad, un rayo cayó junto al terreno de juego y varios jugadores cayeron de forma inmediata al suelo.

