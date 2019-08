Fútbol Los tres equipos españoles a los que dijo «no» Cristiano En una extensa entrevista para 'TVI', el portugués ha repasado su carrera y ha hecho especial hincapié en su rivalidad con Messi

Existen pocas rivalidades en la historia del deporte como la de Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Ambos se han convertido en la última década en los reyes absolutos del fútbol, con cinco Balones de Oro cada uno y reinando asiduamente en la Champions, ya fuera con el Real Madrid o con el Barcelona. Ahora, en una entrevista para 'TVI', el portugués ha hablado sobre su relación con el argentino.

«No tengo dudas de que Messi me ha convertido en un mejor jugador y viceversa», empezó diciendo. «Admiro mucho lo que ha hecho Messi. Él ya dijo públicamente cuando me fui de la Liga española que le "dio pena", porque a él le gustaba esa rivalidad. Messi ya había admitido sobre las últimas tres Champions que habíamos ganado que se sentía un poco molesto. Es normal, al igual que a mí también me habría gustado ganar títulos que él ganó con el Barcelona».

Además, Cristiano destacó la buena relación profesional que tiene con Messi: «Es una buena rivalidad que existe en el fútbol, pero no es única. Michael Jordan las tenía en el baloncesto, Ayrton Senna y Prost en la Formula 1... Lo que todos tenían en común es que eran rivalidades saludables. Tengo una excelente relación profesional con Messi porque hemos estado compartiendo los mismos momentos durante quince años».

En su opinión, ambos comparten una profunda ambición y quieren superar al otro: «Cuando me ve ganar trofeos debe de dolerle, y lo mismo para mí cuando lo hace él. Admiro la carrera que ha tenido». Finalmente, Cristiano reconoció no haber tenido nunca un momento de cercanía con él fuera de los terrenos de juego, aunque no lo descarta en el futuro: «Nunca hemos cenado juntos, pero no veo por qué no podemos hacerlo en un futuro. Él es argentino, mi novia también, por eso no veo ningún problema».

No a Valencia, Barcelona y Real Madrid

Ahora, con 34 años, Cristiano echa la vista atrás y recuerda sus comienzos en los terrenos de juego. Empezó a brillar en el Sporting de Portugal, desde donde, tal y como confesó a 'TVI', pudo salir a varios equipos en lugar de al Manchester United: «Antes del famoso partido contra el Manchester ya estaba todo apalabrado con ellos. Había otros clubes, muchos. Valencia, Barcelona, Real Madrid, Inter de Milán... Todo eso ya se sabe. Después de aquel partido el Manchester aceleró todo para ficharme».

Tras reconocer haber pasado un complicado 2018 en lo personal, por sus problemas con el fisco español y la acusación de abuso sexual por parte de Kathryn Mayorga, Cristiano ha afirmado que le queda mucho futuro: «Podría acabar mi carrera el próximo curso, pero también puedo jugar hasta los 40 o 41. No sé, lo que siempre digo es que hay que disfrutar el momento».