Premier League El tremendo enfado de Guardiola para insinuar un complot contra el Manchester City El técnico se mostró contrariado por el papel del VAR en el partido frente al Bournemouth

No anda contento Guardiola este año, por más que el Manchester City tenga la misma pinta de apisonadora que tuvo el año pasado. Tras un pinchazo ante el Tottenham en la segunda jornada, los mancunianos ganaron con cierta facilidad al Bournemouth, doblete de Agüero mediante (1-3).

No obstante, Guardiola sonrió poco en la sala de prensa posterior al encuentro y, cuando lo hizo, fue para tirar de una ironía punzante, belicoso el catalán cuando se le preguntó por su opinión acerca del papel que el VAR había tenido en el duelo.

«¿Penalti? No, no, no. La semana pasada fue mano claramente. Ellos vieron el partido, y fue mano clara. Pero, ¿penalti hoy? No, por favor», dijo Guardiola con una buena dosis de socarronería. «El reto de esta temporada va a ser muy grande para nosotros. Después de ganar el título dos veces, será un gran reto», aseguró.