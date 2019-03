AC Milán Tremenda bronca entre Kessié y Biglia Los jugadores del Milán protagonizaron una gran discusión en el encuentro frente al Inter, por la que tuvieron que pedir perdón ante los medios

Un derbi entre los dos equipos de Milán es tensión pura sobre el césped. La rivalidad entre Inter y Milán es posiblemente la más pasional que existe en Italia. No obstante, fue precisamente por parte de dos compañeros de equipo donde estallaron las hostilidades.

Frank Kessié y Lucas Biglia protagonizaron uno de los momentos del encuentro, que tuvo como ganadores a los «neroazzurros» por 2-3. El marfileño fue sustituido a los pocos minutos de que el Inter anotase el tercer tanto que dejaba el partido casi sentenciado.

El centrocampista no se tomó nada bien su cambio, por lo que salió muy contrariado del terreno de juego. Según apuntan medios italianos, Biglia le recriminó su actitud, algo que encendió aún más a Kessié.

Hasta dos jugadores, Abate y Rodríguez, tuvieron que frenar al africano para que la bronca no pasase a mayores. El club «rossonero» fue el primer indignado por lo acontecido en San Siro, por lo que obligó a comparecer a ambos futbolistas ante los medios para disculparse por lo sucedido.

«Me he dejado llevar por el nerviosismo del partido. Pido perdón a mis compañeros, al club y a los aficionados», expresó Kessié, quien asumió la responsabilidad del incidente. «Con Franck me equivoqué. Tenemos una buena relación y lo hemos aclarado todo. Me siento apenado por los fans, compañía, compañeros y entrenador», señalaba por su parte Biglia.

Con su derrota en casa, el Milán ve cortada su racha de cuatro partidos consecutivos ganando y ve como su eterno rival le adelanta en la clasificación de la Serie A en la lucha por la tercera posición.