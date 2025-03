El «travieso» Carlos Aranda, un viaje del fútbol a la delincuencia

Carlos Aranda (Málaga, 1980) era una dulce promesa del fútbol en su adolescencia. Aquel niño «travieso», como lo definía con cariño Vicente del Bosque cuando estaba a cargo de la cantera del Real Madrid, saltó a Primera División, para luego dar con sus huesos en la cárcel por presunto amaño de partidos en la operación «Oikos». Sin acabar de resolverse esa acusación, volvió a verse detenido el pasado 24 de febrero y respondió ante el Juzgado de Instrucción 12 de Málaga el pasado 26 de febrero en relación a una red de cultivo de marihuana. Ahora se encuentra en libertad provisional en otro regate a las rejas de la cárcel y la causa se ha enviado a Juzgado de Instrucción 3 de Antequera, que se hará cargo de la investigación.

Fue el seleccionador campeón del mundo en 2010, Vicente del Bosque, quien apostó por Carlos Aranda en el Real Madrid. Lo sacó del barrio de El Palo en Málaga para llevárselo a la capital con idea de convertirlo en estrella blanca. Allí le pusieron hasta un profesor particular para que estudiase y no se desviara del camino. Sólo disputó dos partidos de Champions League con Real Madrid, pese a sus 130 participaciones y 66 goles en el Castilla. No tenía hueco en el primer equipo y buscó salida...

