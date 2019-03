Tragedia en Gabón por la muerte de un futbolista en pleno partido

El futbolista Herman Tsinga ha fallecido en un encuentro de la Primera división de Gabón tras sufrir un paro cardíaco en el minuto 23 de partido.

El jugador del Akanda FC se desplomó sobre el terreno de juego tras disputar un balón aéreo, momento en el que una ambulancia se apresuró para intentar reanimarlo y llevarlo al hospital. Unos esfuerzos que resultaron en vano, pues los médicos decretaron su muerte camino del hospital.

Según denuncian varios medios del país africano, el vehículo sanitario carecía de desfibriladores ni máscaras de oxígeno. Con la muerte de Tsinga, jugador de 33 años, son ya siete fallecidos en doce años en el fútbol gabonés.

Gabon National Oil-Foot mourning. Akanda FC player Herman Tsinga who died upon his transfer to Owendo CHU after collapsing on the pitch a few seconds after an aerial duel in the 23rd minute of the game against Missile FC in the stage of the INJS. RIP pic.twitter.com/B2dnFu1t3K