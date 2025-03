Todo lo que hay que saber sobre la batalla de los lunes

Los lunes y los viernes están en la Justicia del fútbol. ABC le cuenta todo lo que tiene usted que saber para que se juegue o no en estos dos días de la semana

¿Se puede jugar lunes y viernes, o no se puede?

El titular número 2 de lo Mercantil señala que la Federación tiene potestad en el fútbol español y puede decidir. La FEF afirmó en su defensa, ante la demanda presentada por la Liga, que el aficionado rechaza ir los lunes al fútbol. El juez Sánchez Magro no valora ese extremo y solo señala que se podrá jugar los lunes y los viernes si la Liga paga por ambas concesiones. Ahora mismo no habría fútbol esos días porque la patronal no lo ha negociado.

¿Se podrá jugar lunes y viernes en estas once jornadas restantes?

Sí, porque el presidente de la Federación ha aceptado que la Liga pueda acabar cuanto antes este campeonato tan accidentado y la patronal no tendrá que pagar por ocupar los lunes y los viernes con partidos a puerta cerrada. Pero Rubiales sí pedirá dinero por jugar esos dos días la próxima temporada.

¿Es sentencia firme?

No. La Liga Profesional anuncia que recurre el veredicto. El juez no argumenta que la afición se niegue a acudir a los campos los lunes y todo lo valora en el pago de una contraprestación a la FEF, que tiene la potestad. La patronal analiza que esta no es una cuestión de dinero, sino de fondo, de libertad para jugar. No entiende por qué hay que pagar para levantar el veto.

¿Debe intervenir la Administración?

No tiene por qué. El juez manifiesta que sería bueno que el Consejo Superior de Deportes actúe porque ya ha tenido que hacerlo con anterioridad y ha obtenido resultados.

¿La Liga Profesional pagará en el futuro para jugar lunes y viernes?

Esta temporada no lo ha hecho. Conocido el veredicto, veremos si espera al resultado de su recurso judicial o si negocia. Los presidentes de clubes están cansados de pagar y la patronal se plantea jugar sus diez partidos por jornada en sábados y domingos.