FC Barcelona Tito Vilanova convenció a Messi de seguir en el Barça seis días antes de su muerte Lo desvela Jordi Roura, segundo del técnico y su sustituto durante su ausencia por la enfermedad

Jordi Roura, segundo entrenador del Barcelona en la etapa de Tito Vilanova, ha desvelado en una entrevista a Radio Kanal Barcelona que fue el técnico quien convenció a Leo Messi de continuar en el Barça cuando el argentino tenía prácticamente decidido marcharse a otro club. Según Roura, fue decisiva una conversación entre ambos que se produjo solo seis días antes de la muerte de Vilanova, ocurrida hacer ahora cinco años.

«Era una etapa en la que Tito estaba en unos momentos delicados y es verdad que en aquella época Leo no tenía clara su continuidad. Se reunieron y aunque yo no estuve, sé que estuvieron bastantes horas hablando. A partir de ahí, Leo cambió su planteamiento y vio alguna cosa que no veía tan clara. No sé lo que hablarían, pero Leo decidió quedarse aquí y esperemos que sea por muchos años», explicó Roura, que sustituyó a Vilanova al frente del equipo en los momentos en los que la enfermedad impidió al técnico ocupar el banquillo.

En la entrevista se explicó que Messi estaba decidido a dejar el equipo molesto por las críticas y bajo de ánimo tras perder ante el Real Madrid en la final de la Copa del Rey, con el Tata Martino en el banquillo.

Leo Messi se sumó ayer a los homenajes en el quinto aniversario de la muerte de Vilanova con un post en su cuenta de Facebook en el que recordaba a su exentrenador: «Siempre con nosotros».