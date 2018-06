Tercera división Lío en la Tercera división por el futuro del Rayo Cantabria Duro comunicado del histórico club contra el presidente de su Territorial después de que anunciara que no podrá inscribir a sus equipos la próxima temporada

Lío en la Tercera división cántabra después de que el presidente de la Federación Cántabra de Fútbol (FCF), José Ángel Peláez, anunciara este viernes en las redes sociales que el histórico Rayo Cantabria no podrá inscribir esta temporada a sus equipos porque no ha satisfecho las deudas de la pasada campaña con los estamentos federativos y con varios jugadores que denunciaron su situación a la AFE. El viernes a mediodía terminaba el plazo establecido por el sindicato de futbolistas para abonar esas cantidades que, según informó Peláez, no fueron finalmente satisfechas por el citado club. «Por desgracia no ha cumplido con los plazos recogidos en el Reglamento y no podrá inscribir a sus equipos esta temporada», fue el mensaje lanzado en Twitter por el dirigente cántabro, que también preside la Comisión Mixta de Segunda y Tercera división.

El Rayo Cantabria, por su parte, ha emitido un comunicado en el que acusa al presidente Peláez de «abuso de poder» y asegura que la Real Federación Española de Fútbol no ha comunicado al club su no participación en Tercera diviisón la próxima temporada. En este sentido, añade que el pasado 16 de junio la inscripción del conjunto santanderino en esta categoría y en la Liga Nacional de Juveniles fue ya aceptada.