Tercera división Tensa espera ante la amenaza de desaparición del CP Villarrobledo El fútbol de Castilla-La Mancha se vuelca con mensajes de ánimo hacia el club albaceteño

J. A. M.

@JorgeAbizanda Actualizado: 05/02/2019 14:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La continuidad del CP Villarrobledo está en el aire después de que su presidente, José Antonio Duro, y el resto de la junta directiva presentara este lunes su dimisión. La entidad albaceteña, que acumula una deuda de 200.000 euros, debe varias mensualidades a algunos jugadores y la denuncia de un club ante la Seguridad Social impide que se cobren subvenciones por valor de 130.000 euros que dejarían al Villarrobledo al día, según afirmó el máximo dirigente.

(El encanto del Barranco del Lobo, la casa del CP Villarrobledo)

Lo insultos recibidos por un sector de la afición, la decisión de la plantilla de no entrenarse algunos días de la semana y la falta de apoyo empresarial fueron otros de los motivos expuestos por Duro en una rueda de prensa en la que informó de la decisión irrevocable de la junta directiva de presentar su dimisión. «El dinero no se lo lleva el presidente como algunos aficionados han dicho perniciosa mente. Duele que pese a lo mucho que me he esforzado haya 4 que me han insultado. Lo han conseguido. Ya hemos dimitido y ya nos vamos», afirmó en su comparecencia.

El presidente y su directiva informaron de que facilitarán la entrada de una nueva junta directiva porque «ante todo y por encima de todo está la supervivencia del club». Si nadie se decide a tomar el mando, el futuro de Club Polideportivo Villarrobledo corre peligro. Fundado en 1971 como continuador del desaparecido Club Deportivo Villarrobledo (1958), el conjunto albaceteño, a pesar de sus garves problemas económicos, es cuarto en el Grupo XVIII de Tercera División y se encuentra en puestos de playoff.

La amenaza de desaparición del equipo del Barranco del Lobo, el nombre con el que se conoce a su estadio, el Campo Municipal de Deportes Nuestra Señora de la Caridad, ha provocado una ola de mensajes de solidaridad de clubes de la provincia y de toda Castilla-La Mancha, así como de antiguos jugadores y rivales.

Desde el @cd_villacanas nos unimos a la campaña #SOSCPVILLARROBLEDO porque un club con la historia como el @CPVillarrobledo no debería estar en su situación y porque bajo ningún concepto queremos faltar a nuestra cita en el maravilloso Barranco del Lobo. — CD VILLACAÑAS (@cd_villacanas) 5 de febrero de 2019

Todo nuestro apoyo en estos momentos tan duros para plantilla, cuerpo tecnico y aficionados de un histórico de nuestra tierra como el @CPVillarrobledo ¡Mucha fuerza amigos! — FORMAC VILLARRUBIA (@formacvillarrub) 5 de febrero de 2019

Queremos mandar toda la fuerza del mundo a toda la entidad y aficionados del @CPVillarrobledo que en estos días están en horas bajas.

Mucho ánimo.#SOSCPVILLARROBLEDO — La Roda CF (@LaRodaCf) 5 de febrero de 2019

Todo mi apoyo a José Antonio Duro que ha trabajado muchísimo por tener al @CPVillarrobledo lo más alto posible y me apena que no haya logrado el ansiado ascenso a Segunda B. — Álvaro Martínez 阿尔瓦罗 (@AlvaroMtz13) 5 de febrero de 2019

@CPVillarrobledo desde el @FutBaseAtPuerto queríamos mandar todo nuestro apoyo a un club histórico como es el vuestro . A vuestros #Aficionados , y a toda su #plantilla por la situación extrema que estáis viviendo, esperemos que se solucione todo pronto



EL ♥️ DE UNA CIUDAD — FBAtleticoPuertollano (@FutBaseAtPuerto) 4 de febrero de 2019