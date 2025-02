El talento de Neymar le devuelve el cariño perdido

Cuando el verano reflotó el romance entre Neymar y el Barcelona , el PSG padeció en sus propias carnes el dolor del desengaño. Después de llevarle a la ciudad del amor y bañarle en oro, Neymar añoraba a su anterior pareja; algo imperdonable en París. O eso parecía. En aquellas jornadas estivales, que se alargaron hasta el otoño, el incondicional apoyo de la afición mutó en abucheos, pancartas e insultos. La relación con el PSG parecía sentenciada a falta solo de firmar los papeles del divorcio.

Su reaparición en septiembre en el Parque de los Príncipes no fue fácil. La grada la tomó con Neymar mientras el PSG era incapaz de sacar adelante el partido ante el Estrasburgo , lo que enrarecía más si cabe el ambiente en el estadio. Pero en el tiempo añadido, convertido en el enemigo número uno, su fútbol hizo aparición. Con una excepcional chilena abrió el marcador y a la afición no le quedó otra que sumarse a la locura por tamaña heroicidad. Había quienes aquel día estaban dispuestos a romper con Neymar, pero cuando le tuvieron delante vieron que es difícil encontrar a alguien mejor. Porque en el amor no conviene dar un paso en falso y la felicidad en el fútbol se mide en goles.

Meses después, la magia de sus botas se ha hecho con todo. No es que Neymar haya cambiado el discurso y haya declarado su amor eterno al PSG, es que sobre el campo sigue enamorando a propios y extraños. A su carro se han ido sumando uno a uno todos los que le silbaban y a la afición, que tanto le reprochó, no le queda otra que volver a abrazarle. No es el primero que consigue un hito así en el mundo del fútbol.

Neymar atesora un talento descomunal y cuando las lesiones le respetan es capaz de destacar por encima del resto de compañeros y rivales. Llegó a hacerlo incluso en algunos partidos en el Barcelona en los que tenía al lado a nada más y nada menos que Messi. Esta temporada, ni siquiera haber estado dos meses de baja ha hecho que sus números se resientan. En 17 partidos jugados suma 15 goles y 9 asistencias . O lo que es lo mismo: ayuda a que su equipo marque cada 60 minutos . Además, en este tiempo Neymar ha dejado de lado los aspectos más controvertidos de su vida privada y ha mostrado su faceta más profesional. Para muestra, su cumpleaños , día sangrado en el calendario del brasileño que solía festejarse por todo lo alto. Este año no será así, tal y como se conoció hace poco.

Mientras Mbappé acaparara cada vez más focos por su brillantez sobre el campo, los rumores que le sitúan en el Real Madrid y los anhelos del PSG por renovarle, Neymar sigue a lo suyo, más callado que nunca. En Francia, lejos de lo que se pudiera pensar, se ha convertido en mejor futbolista que en Barcelona. Como hace Messi, Neymar es capaz de echarse el equipo a la espalda; baja a por la pelota, la sube a zonas peligrosas, asiste y marca. Ha heredado casi todas las cualidades de su amigo e ídolo. En 75 partidos con el PSG, suma 65 goles y 35 asistencias. Una locura.

La espina de la Champions

Quizá uno de los motivos de fricción que quedan entre el PSG y Neymar sea la Champions . Resulta paradójico, pues es en esta competición en la que firmó una de sus mejores actuaciones. Fue en un partido que terminó de convencer al jeque de tirar la casa por la ventana por sus servicios. Ocurrió precisamente ante el PSG, cuando el Barcelona remontó en el Camp Nou el 4-0 de la ida gracias al trabajo de, entre otros, Neymar. Sin embargo, en Francia aún no ha encontrado la misma suerte.

En su primer año en París, cuando más miedo daba el megaproyecto de Al-Khelaifi, los octavos emparejaron al PSG con el Real Madrid. De la ida en el Santiago Bernabéu se volvió con un 3-1 y con la esperanza de remontar en casa. Pero entre medias, una fractura en el metatarsiano dejó fuera a Neymar para lo que restaba de temporada. Llegó para el Mundial de Rusia, aunque no en las mejores condiciones. «Nadie sabe lo que tuve que hacer para llegar aquí», dijo entonces.

Un año después, la misma historia. Una lesión en el pie a las puertas de los octavos ante el Manchester United volvió a dejarle en el dique seco tres meses. No volvió a vestirse de corto. En aquella edición de la Champions, la pasada, el PSG tampoco logró pasar de ronda. Luego llegó el verano y los cantos de sirena desde Barcelona.

Tras estos sinsabores y después de haber superado la última crisis de pareja, el PSG se encomienda al mejor Neymar para la eliminatoria ante el Borussia Dortmund . La Ligue 1, como viene siendo habitual, parece encarrilada. En Europa los parisinos lograron ser primeros en un grupo que compartían con el Real Madrid, una inyección de moral que permite soñar con algo grande. Si se consiguiera, a buen seguro que Neymar tendría mucho que ver. Porque son muy pocos los que aguantan una comparación en el campo con el brasileño, un futbolista excelso al que solo las lesiones y las malas decisiones han conseguido parar. Con la pelota, en cambio, es otra historia.