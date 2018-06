Tercera división Surrealista Langreo-Colunga: una plaza en juego en la Copa del Rey el último día de la temporada Un recurso de los visitantes ante el TAD obliga a disputar un partido que puede provocar un vuelco en la clasificación de Liga en la Tercera división asturiana

El pasado fin de semana finalizó el playoff de ascenso y el UP Langreo celebró el regreso a Segunda división B al vencer en la última eliminatoria al Orihuela (La curiosa camiseta del Orihuela). A las puertas de julio y aunque parezca surrealista, la temporada, sin embargo, no ha terminado aún para el conjunto asturiano porque este sábado tiene que disputar un partido de Liga que en su día no llegó a comenzar por una polémica coincidencia de colores con las equipaciones de su rival, el CD Colunga. La decisión del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de estimar un recurso del Colunga contra la sanción que le dio como perdido ese duelo (3-0) ha provocado que la Federación Española haya fijado para este sábado la celebración de ese choque. Un encuentro que comenzará a las 19.30 horas en el Estadio Ganzábal y en el que, a pesar de disputarse el último día del curso 2017-18, hay mucho en juego porque los langreanos necesitan la victoria para conservar la segunda plaza en el Grupo II de Tercera división que le da derecho a disputar la próxima edición de la Copa del Rey. En caso de no sumar los tres puntos, el Marino de Luanco le adelantaría en la clasificación y sería el que jugaría la competición copera.

Las historias curiosas que se viven en el fútbol modesto no dejan de sorprender a los aficionados. Casi un medio y medio después de acabar la Liga regular en Tercera división, este sábado, 30 de junio, termina oficialmente la temporada 2017-18, pero el último día del curso se disputa un partido trascendental para la clasificación en el grupo asturiano. Un encuentro que muchos incluso dudan de que pueda llegar a disputarse porque el Colunga está teniendo muchos problemas para reclutar jugadores. Algunos futbolistas de su plantilla están de vacaciones y otros se han desvinculado ya del club. Un auténtico lío, en definitiva, que arranca a finales de marzo. El presidente del Colunga, José Ángel Toyos, incluso ha enviado un recurso a la Federación para que el partido no se dispute: «Tampoco tenemos categorías inferiores para poder acudir a ellas».

El origen de esta situación tan surrealista se remonta a la 31ª jornada de Liga (25 de marzo), en la que no se pudo disputar el UP Langreo-Colunga porque el cuadro visitante viajó con un uniforme muy similar al del conjunto local, por lo que el árbitro no dejó comenzar el partido. «Tras agotar todos los medios posibles, esperando los treinta minutos preceptivos desde la hora fijada como la del comienzo del partido, el colegiado decide suspender el mismo ante la negativa del equipo visitante a cambiar de equitación», reflejó el colegiado en el acta.

Días después, el juez único de Competición de la Federación Asturiana dictó una sanción, ratificada por el Comité de Apelación de la Federación Española (RFEF), contra el Colunga, al que dio el partido por perdido (3-0) y le impuso una multa de 750 euros. El club asturiano recurrió esa decisión ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que recientemente dejó sin efecto la sanción, por lo que el Langreo, que al acabar segundo se ganó el derecho a jugar la próxima edición de la Copa, tiene ahora tres puntos menos en la clasificación. Una situación que, sin embargo, no afecta para nada al ascenso a Segunda división B conseguido el pasado fin de semana en la última jornada del playoff.

El partido debe jugarse antes de que finalice oficialmente el curso y la Federación lo ha fijado para este sábado (19.30 horas), último día de la temporada. El Langreo acabó segundo del grupo II de Tercera con 78 puntos, dos más que el Marino de Luanco (76), ambos tras el Real Oviedo B, líder con 82. Sin los tres puntos que se le concedieron tras la sanción al Colunga, los langreanos aparecen ahora terceros en la clasificación y hoy sabrán si recuperan la segunda plaza y, por tanto, el derecho a jugar la próxima edición de la Copa.

El UP Langreo ha mostrado su sorpresa ante la reacción del Colunga, que después de recurrir y celebrar la resolución del TAD ha afirmado que «es ilógico» y que «no esperábamos tener que jugar este partido».