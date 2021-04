Superliga Europea en directo: algunos jugadores muestran su rechazo

Actualizar

Respaldo económico de JP Morgan El banco estadounidense JP Morgan confirmó este lunes a EFE que financiará la nueva Superliga. "Puedo confirmar que nosotros financiamos la operación, pero no tenemos más comentarios al respecto por el momento", corroboró un portavoz de JP Morgan por correo electrónico. Conozca más sobre las cifras de este proyecto.

¿Cambiará Guardiola de opinión? Antes de que se oficializara la noticia ayer por la noche, se supo que el Manchester City era el último club en sumarse al proyecto de la Superliga Europea. En total, serían seis equipos ingleses. Pep Guardiola, entrenador 'citizen', renovó hace poco hasta 2023, y decía esto sobre la competición en enero: "No podemos perder el significado de las ligas locales sino potenciarlas, hacerlas más fuertes. Mejorar la Premier, la Championship, la League One… Tenemos que ir a la calidad y no a la cantidad. Y en lugar de hacer una Superliga, hacer una Super Premier League. Pero no puedes matar las divisiones inferiores".

Ferguson, también en contra El que fuera entrenador del Manchester United durante 26 años se posicionó en contra de la Superliga europea recordando su etapa en el Aberdeen, con el que derrotó al Real Madrid en la Recopa de Europa. "Hablar de una Superliga es apartarse de 70 años de fútbol europeo. Ser jugador de un equipo de provincias como el Dunfermline en los 60 y entrenador del Aberdeen, ganando la Recopa de Europa para un pequeño club de Escocia era como escalar el Everest".

FSE reclama sancionesFootball Supporters Europe (FSE), la asociación que agrupa a aficionados al fútbol de toda Europa, ha pedido «imponer sanciones a nivel nacional y continental» a los clubes involucrados en la nueva Superliga, ya que esta competición «conducirá a una desigualdad financiera aún mayor entre y dentro de las ligas». Lea la noticia.

Valencia y Espanyol se pronuncian Dos históricos de la Liga, como son Valencia y Espanyol, se han pronunciado sobre la Superliga Europea mostrando su más firme rechazo a la nueva competición. "El Valencia CF desea manifestar que el Club y LaLiga condenan enérgicamente la propuesta anunciada de creación de una competición europea secesionista y elitista, que ataca los principios de la competitividad abierta y del mérito deportivo que ocupan lo más profundo del ecosistema del fútbol nacional y europeo". En este mismo sentido se ha manifestado el conjunto catalán.

El espejo de la Euroliga Pese a los tintes revolucionarios que han acompañado en las últimas horas al anuncio de la nueva Superliga de fútbol, lo cierto es que desde principios de siglo hay un precedente cercano y de cierto éxito en Europa. La Euroliga de baloncesto, la máxima competición continental de este deporte, fue creada en el año 2000 y también vivió sus primeros años de vida cercado por las críticas y las dudas. Conozca más sobre este proyecto.

Así ha amanecido este lunes Anfield, estadio del Liverpool: con pancartas en contra de la Superliga - AFP

Algunos jugadores en contra Los primeros en levantar la voz en contra de la Superliga han sido Ander Herrera (PSG) y Mesut Özil (Fenerbahce). El jugador español, actualmente en el PSG, equipo que no se ha adherido de momento al proyecto, dijo lo siguiente: "Si esta Superliga europea avanza, se acabaron esos sueños". En cuanto al exmadridista, ahora en el Fenerbahce, declaró: "Los niños no sueñan con ganar la Superliga". Más sorprendentes son los mensajes de Bruno Fernandes (Manchester United) y Joao Cancelo (Manchester City), cuyos clubes sí son firmantes del nuevo proyecto. Ambos han compartido una publicación de Daniel Podence, del Wolverhampton, donde se muestra contrario a la competición. Todas las reacciones, aquí.

Los vaivenes de Laporta El Barcelona es uno de los doce clubes fundadores de la Superliga Europea. Su adhesión al proyecto no es sorprendente, pues Josep María Bartomeu ya dijo en su despedida que se "habían aprobado los requerimientos para jugar una Superliga". Poco después, en plena campaña presidencial, Joan Laporta fue preguntado al respecto. «La Superliga europea se puede cargar la esencia del fútbol, no todo es el dinero», decía. Este mismo lunes, el club azulgrana, ya con Laporta de presidente, anunciaba en su página web la creación de la competición.

La UEFA, la más contundente Evidentemente, de prosperar el proyecto de la Superliga, la UEFA sería la más damnificada. Por eso, no sorprende su contundente reacción. Entre las amenazas, destacan la expulsión de los clubes de sus ligas nacionales o la exclusión de sus jugadores de las selecciones nacionales. Aleksander Ceferin, su presidente, ha hablado claro este lunes: «No quiero llamarles los 12 sucios».

Respuesta de la LigaJavier Tebas, presidente de LaLiga, ha sido uno de los más duros con la Superliga. Su rechazo no es nuevo, sino que viene de lejos. Confirmada la noticia de la creación de la nueva competición, la patronal del fútbol español contestó con un durísimo comunicado: «La Superliga está diseñada para enriquecer aún más a los más ricos».

Opiniones dispares La Superliga Europea enfrenta dos posiciones que este lunes se recogen en en ABC. Por un lado, Tomas Guasch lo define como "Un proyecto insolidario"; por otro, Salvador Sostres se expresa a favor de la nueva competición en su artículo: "El fútbol serio".

Diferencias con la Champions Contamos en ABC las diferencias entre la Champions League y la Superliga Europea. Entre ellas, que el ganador de la competición podría pasar de ganar 110 millones de euros a embolsarse unos 400 'kilos'. Así cambiará el puzle del fútbol de élite.

Críticas al proyecto Como era de esperar, la noticia provocó un terremoto en el fútbol mundial. Tachada de elitista, insolidaria o egoísta, la Superliga Europea no ha encontrado muchos apoyos entre las distintas organizaciones. Ayer mismo, Emmanuel Macron, presidente de Francia, elogió que los clubes franceses se mantuvieran al margen del proyecto. En Reino Unido, por su parte, fueron varias personalidades, entre ellas el Primer Ministro Boris Johnson, las que también se mostraron en contra de la competición. A lo largo del día de hoy, otros muchos han expresado su rechazo.

Nace la Superliga Europea Anoche, según lo esperado, la Superliga Europea se hizo oficial. Una nueva competición entre algunos de los clubes más grandes de Europa que aspira a convertirse en hegemónica a nivel continental. De primeras, son 12 clubes fundadores, que contarían con plaza fija, más otros tres que podrían sumarse. Además, habría otras cinco plazas restantes que se tendrían que jugar entre el resto de clubes del continente atendiendo a unos criterios aún sin especificar. Si quiere conocer más al respecto, aquí tiene todos los detalles del formato de la nueva competición.