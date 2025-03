La Supercopa se jugará en Arabia Saudí y las mujeres podrán entrar al campo sin restricciones

La Supercopa de España se celebrará, tal y como se había especulado en los últimos meses, en Arabia Saudí el próximo mes de enero (del 8 al 12 de enero) con la participación de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Valencia.

Fuentes de la Federación Española de Fútbol confirmaron a ABC este lunes que Arabia Saudí ha sido la opción elegida, una «decisión sopesada y meditada, y consciente». El contrato es para tres años, de unos 35-40 millones por curso , y la RFEF garantiza que las mujeres podrán entrar sin problemas al estadio King Abdullah Sports City, en la ciudad de Yeda . Es un recinto cinco estrellas con capacidad para 62.000 espectadores y al que podrán entrar las mujeres sin veto alguno.

«Hace nueve meses, en febrero, lo explicamos. Queríamos cambiar el formato porque el calendario está muy cargado. Los jugadores disputan más de 70 partidos. Con la Copa, hemos reducido en tres o cuatro partidos la competición y los que están en Supercopa no juegan las dos primeras rondas. Es una ventaja para ellos jugar la Supercopa . Históricamente siempre han sido dos partidos, así que no hay perjudicados».

«Sacamos del verano la Supercopa porque daba muchos problemas , así los equipos podían modificar sus calendarios y sus pretemporadas», justifican desde Las Rozas.

«Hablamos con los jugadores y con los clubes. El 80-90 por ciento de las Supercopas los juegan los mismos clubes y había que darle un giro. Era una competición obsoleta y generaba pérdidas ».

Es, sin embargo, una Supercopa salpicada por la polémica ya que Arabia Saudí es un país en donde no se respetan los derechos humanos y hay una discriminación sexual latente. La Federación, sin embargo, garantiza la presencia de mujeres en el campo sin restricción alguna. «Supercopa de la vergüenza. ¿Por qué? Cuando estuvimos en dictadura vino el fútbol aquí. Es fundamental para abrir fronteras y mejorar. Hay mucha hipocresía en mucha gente que lo han criticado y que reciben financiación de esos países. El fútbol debe servir como herramienta de cambio, no como bloqueo », explican.

«Las mujeres podrán entrar de la manera que quieran, libremente. Es un logro y un paso adelante. Hemos cerrado, además, un acuerdo con Arabia Saudí para la puesta en marcha de una competición íntegramente femenina. No va a haber una zona delimitada solo para mujeres. Van a poder sentarse donde quieran ».

La Federación sostiene que el mundo del deporte debe servir para ayudar en territorios como este, y recuerda que ahí se celebran numerosos acontecimientos. «Ese país acoge muchos eventos. No hemos leído críticas sobre Fórmula 1, Dakar, tenis... Hay conciertos... Pero nosotros 'no vamos para'. Vamos a utilizar el fútbol como herramienta de cambio. Es bueno para nuestro fútbol, y es la única competición que puede salir de nuestras fronteras. Nos estamos jugando mucho ya que queremos organizar un Mundial con Portugal . Queremos tener interpelación con los países y que se nos conozca más».

En Las Rozas están más que satisfechos con este acuerdo ya que la Supercopa era, según cuentan, un torneo deficitario. «O terminábamos con la Supercopa y desaparecía, pues no era viable, o cambiábamos el modelo. Surge por cuestiones de calendario, de inviabilidad física y económica. Con este nuevo formato hay beneficios. Y podía ser en diferentes lugares. En Arabia se nos da la posibilidad de contribuir a su desarrollo social. Tenemos la posibilidad de tomar decisiones en ese país. Todas las ofertas eran similares a nivel económico . También los jugadores prefieren ese destino porque el vuelo es más corto, un viaje más cómodo».

Obviamente, se ha tenido en cuenta las opiniones de los clubes y de los jugadores. « Los clubes querían que no hubiera desfase horario tremendo y no hubiera un vuelo transoceánico de 10-12 horas . Lo han valorado de manera positiva. Pueden estar cuatro o cinco días de concentración y pueden rearmarse después de un parón de Liga. Las instalaciones son cinco estrellas, además».

Tal y como se ha publicado, Gerard Piqué ha mediado, a través de su empresa Kosmos, en la operación , pero la FEF no ve un conflicto de intereses. «En ningún caso, y lo queremos dejar claro, hemos tenido una relación económica directa con Piqué. No sabemos si va a cobrar de ahí, no podemos valorarlo. A nosotros nos presentan a alguien y negociamos directamente, sin comisiones. No sabemos si él ha recibido algo, pero no por nuestra parte».

Se hablará de la Supercopa en los próximos días, seguro, y más con el debate social que se genera con la elección de la sede. «Son cuestiones políticas en la que nosotros no entramos. En España, en el 64, estaba la dictadura de Franco y se celebró la Eurocopa . Nosotros vamos ahí a trabajar con niñas y con mujeres, queremos que mejore esa sociedad. Los bloqueos no conducen a nada, y menos en el deporte».

La Federación quiere dejar claro que no tiene nada que ver la disputa de la Supercopa en otro país con la celebración de un partido de Liga en otro territorio. «Es que son dos cosas diferentes. La única competición que puede salir del país es la Supercopa . La Liga no se puede. Es una competición doméstica con partidos como local y visitante y ya no solo afectan a esos dos equipos, también al resto. Ninguna Liga, bajo normativa FIFA, ha podido sacar sus partidos del país organizador».

De este modo, hay satisfacción federativa después de un acuerdo para tres años. «Hay condiciones Champions. Campos de entrenamientos, hoteles estupendos, viajes... se juega a unos 20-22 grados. Se juega en un campo cinco estrellas, con capacidad para 62.000 espectadores. Falta concretar la hora de los partidos para que todo cuadre ».