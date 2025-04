Una Supercopa clandestina en Arabia

Rubén Cañizares / Sergi Font 06/01/2020

Acostumbrados, como estamos, a los desplazamientos masivos de los aficionados españoles para seguir por toda Europa y el mundo las hazañas de sus equipos de fútbol , choca lo que va a ocurrir esta semana en Yeda, ciudad árabe donde se va a celebrar la primera Supercopa de la historia de España con cuatro equipos y sede fuera de nuestras fronteras: «Entre avión, hotel, comer y resto de gastos, la broma sale a 3.000 euros por persona. Y estamos comenzando enero, mes de echar el freno tras tanto gasto de Navidad», explica a ABC Efigenio Albaladejo, presidente de la peña Ramón Mendoza desde hace 32 años, fecha de su fundación.

Será el único grupo de aficionados del Real Madrid que acudan a Arabia para seguir en vivo la Supercopa. Quince miembros de la pena más otros cinco aficionados a título particular serán los únicos veinte seguidores blancos en Yeda. Una cifra similar a la del resto de equipos participantes. Por el Barcelona acudirán 250 hinchas, 50 del Atlético y 26 del Valencia. En total, serán solo 346 españoles los que viajen a Arabia. La cifra habla por sí sola: «Es que es un desastre cómo lo han organizado. Al menos, la Federación tenía que haber subvencionado parte del viaje o el viaje completo a un número de aficionados de cada equipo. Han hecho un torneo para los árabes y se va a jugar la Supercopa de España. No tiene sentido», explica Efigenio.

Al elevado coste de viajar a Arabia durante una semana se le unen los interrogantes de un país que presume de haber evolucionado bastante en los últimos años, sobre todo en cuanto a apertura hacia la cultura y el mundo occidental, pero que muy pocos colectivos a nivel internacional lo han reconocido así: «Estar una semana en Yeda no parece, a priori, un plan de viaje muy apetecible. Así que hemos decidido ir a El Cairo durante los tres días que hay entre la semifinal contra el Valencia y la final».

Este viaje paralelo es la solución que ha encontrado la peña Ramón Mendoza para amortizar esos 3.000 euros que van a desembolsar en pleno enero, pero en cambio ha habido otras peñas que por primera vez ni siquiera se han planteado acompañar al equipo de sus amores: «Hicimos una consulta al Ministerio de Asuntos Exteriores y nos hicieron saber que al viajar en parejas igual no era el destino adecuado. No nos daban total seguridad para ellas. Es verdad que las mujeres pueden ir ya al fútbol en Arabia, pero nos comentaron que el resto de actividades turísticas podían no ser de nuestro agrado. Y, sinceramente, nosotros vamos por todo el mundo con el Madrid para verle ganar y pasarlo bien. Ir a Yeda iba a ser un mal rato y meterse en problemas, y para eso nos quedamos en España», cuenta a este periódico Gerardo Tocino, presidente de la peña La Gran Familia, otra de las más afamadas del equipo blanco.

Entradas pagadas

El Madrid, como el resto de clubes participantes ha tenido el detalle de pagar las entradas de sus aficionados que acuden desde España . 25 euros por la semifinal y 50 por la final, si llegan a ella, pero ni aún así se entiende esta Supercopa: «Irse a seis horas de avión de España no tiene ninguna lógica. Y en pleno mes de enero, cuando el calendario ya no da tregua entre la Liga, la Copa y el regreso de la Champions», lamentan fuentes oficiales del Valencia.

Los pocos aficionados que irán a animar al club ché, y al Atlético y al Barcelona, lo harán por su cuenta. Ninguna peña de estos tres equipos ha organizado viaje para Yeda , desencantados por el largo desplazamiento, el elevado coste y las dudas sobre el estado de país: «El formato genera incertidumbre. Puedes ser eliminado en semifinales y ‘comerte’ tres días en una ciudad sin apenas atractivo turístico y en el que ni siquiera puedes sentarte en una terraza a tomarte una cerveza. Además, seamos serios. Este torneo para nosotros, como seguramente también para el Madrid, es un torneo menor. Si lo ganas has cumplido el expediente y si lo pierden te caen palos dos días pero al tercero se ha olvidado», explican desde el Barcelona.

La visión que se tiene de la Supercopa de España en el Atlético es muy similar al de los otros tres clubes. Si hay un club en España que movilice un importante número de aficionados ese el rojiblanco, pero Arabia será otra cosa: «Le pagaremos las entradas, que es lo mínimo que podemos hacer. Entendemos perfectamente que solo acudan medio centenar de aficionados». Son los 346 valientes de Yeda.