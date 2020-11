CRÓNICA DIRECTO

Sobre la bocina, y cuando las crónicas se cebaban con una España menor, llegó un gol, ¡aleluya! Marcó Gerard Moreno en el minuto 89 para salvar los muebles y para aliviar también a Sergio Ramos, quien vivió una pesadilla en Basilea, protagonista al fallar dos penaltis en otro récord para su colección, pues nunca había pasado algo igual en un encuentro de la selección. El caso es que España empató a las bravas en Suiza (tiene que vencer el martes a Alemania para estar en la fase final de la Liga de las Naciones) para confirmar cuál es su triste realidad, si bien ese arreón final demuestra que los chicos tienen alma, qué menos. Sin embargo, no parece que baste con ello, inquietante esta regeneración que no se sabe dónde lleva.

El principal problema es que España ha caído en una tendencia tan derrotista que ya casi nadie le da importancia a sus tristes resultados, da igual si el partido es amistoso o uno oficial de la indescriptible Liga de las Naciones. Se asume el perder con una naturalidad pasmosa y, lo peor del tema, a nadie parece preocuparle demasiado, más que evidente el desapego entre el equipo y la afición porque tampoco hay motivos como para ilusionarse. Además, y quizá eso es más grave, no da la sensación de que haya dejadez o negligencia, simplemente es que el equipo da para lo que da. Se repiten las crónicas con el mismo tono de desencanto y se refuerza la conclusión palmaria de que la selección puede perder contra cualquiera, imposible imaginarse algo bueno en un torneo serio como el de la Eurocopa 2021. Las cosas están así, no hay más, pero que el berrinche tampoco dure demasiado, será mejor asimilar la realidad y creer que, por la misma regla de tres, también puede vencer a casi todos los enemigos. Por creer...

En Basilea, a la selección le salió una noche torcida, otra más, y eso que se gustó en el primer cuarto de hora y en el epílogo, ya con Suiza encerrada y con diez. En ese tramo inicial, se repitieron los automatismos propios del equipo de Luis Enrique, quien pide efervescencia, cambio de posiciones y verticalidad, la idea es estupenda. El problema es que en esto del fútbol los goles siguen siendo fundamentales y España, por mucho que los protagonistas repitan que no falta, vive en una sequía alarmante, mal endémico que le condena a sufrir de manera angustiosa. Antes del tanto de Suiza, alguna ocasión tuvo el equipo, pero no se intuye el gol ni por asomo, da igual quién juegue. Además, esta vez Luis Enrique experimentó con un extraño ataque con Oyarzabal, Olmo y Ferran Torres, que no son precisamente los más fiables en ese arte. Cosas de entrenadores, se supone.

También pasa que España parece estar en prácticas permanentemente, pues solo dos jugadores, Sergio Ramos y Sergio Busquets, tenían más de diez internacionalidades. El dato es cuanto menos llamativo y viene a hablar de la falta de experiencia de este grupo, si bien hay quien puede aplaudir la valentía del técnico al apostar por aquel que esté bien, según sus criterios. En todo caso, la sorpresa del once estaba en la portería con la presencia de Unai Simón, y ahí sí que hay debate. Lo genera el propio seleccionador, que conste en acta.

Otra vez a remolque

Suiza, que sabe muy bien lo que hace, apretaba bien arriba y fue ganado metros a España hasta que encontró el premio en una acción de Embolo, molestísimo en toda la velada. El veloz atacante helvético le ganó la espalda a Reguilón y asistió a Freuler para que marcara de primeras con un buen remate, quedando Ramos retratado porque no se sabe muy bien dónde estaba. En su sitio, desde luego, no, pero el desajuste fue colectivo y el gol le sentó fatal a España, que tuvo a partir de ahí un apagón de diez-quince minutos muy preocupante.

Pudo empatar Ferran al filo del descanso con un disparo casi a bocajarro en la salida de un saque de esquina, pero se alimentó el maleficio del gol, y a la selección no le quedó otra que cambiar de ritmo en la reanudación. Entró Morata y España, qué menos, se volcó en busca del empate, pero a punto estuvo de lamentar el segundo zarpazo suizo. Unai Simón, quien en el primer acto hizo una buena parada, salió no se sabe muy bien a qué en un pelotazo y midió tan mal que dejó a Seferovic con la pelota en sus pies, desprotegida la portería. Por suerte, ahí estaba Ramos en plan salvador, lo comido por lo servido, y a partir de ahí empezó a construirse el relato sobre la figura del capitán, que lo es todo, para lo bueno y para lo malo. Porque un minuto después provocó un penalti por una mano de Rodriguez. Porque el penalti, que lo chutó él por real decreto, lo detuvo Sommer, portero peculiar que podrá presumir de poner fin a una racha de 23 aciertos seguidos. Porque de ahí hasta el final, se convirtió en una especie de delantero a la vieja usanza, en esas anda España. Y porque volvió a lanzar desde los once metros (infracción sobre Morata y roja a Elvedi) y la pifia fue ridícula, una especie de panenka lamentable que acabó por condenarle. Anoche, lo mejor para él fue superar a Buffon como el europeo con más internacionalidades (177 ya), pero también tendrá esa triste plusmarca. Por suerte, Gerard Moreno alivió el dolor con un gol cuando se jugaba a la desesperada, un gol que evita el linchamiento.