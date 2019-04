Celta de Vigo El sueño cumplido de un Iago Aspas de once años El futbolista firmó ayer su renovación con el Celta de Vigo hasta 2023

El Celta de Vigo anunció ayer la renovación de Iago Aspas hasta 2023. El futbolista gallego, que ha crecido en el club desde las categorías inferiores, prolongará así su estancia en el equipo de su vida, que lucha ahora por alejarse de los puestos del descenso.

«Quiero jugar muchos más partidos y me gustaría llegar a ser el máximo goleador. Es cierto que está muy, muy difícil, pero nunca me lo han puesto fácil y he seguido luchando para conseguir todo», declaró a los medios oficiales del club. Además, Aspas recordó sus inicios en el Celta, «primero como aficionado, luego como recogepelotas y futbolista», e insistió en que su prioridad era continuar jugando en su «casa» pese a contar con ofertas económicamente superiores.

Su firma en el nuevo contrato cumple así con el sueño de la afición, que tiene en el futbolista a un auténtico ídolo. A sus 32 años, Aspas ha logrado erigirse como el gran icono del Celta, un equipo al que mantuvo en el fútbol profesional con dos goles al Alavés en un dramático partido por evitar el descenso a Segunda B en mayo de 2009; empujó a Primera tres años después antes de vivir la dureza del fútbol en Liverpool y Sevilla; guío a su primera semifinal europea, eliminado por el Manchester United de Mouriño en Old Trafford.

Mucho antes de todo esto, soñaba con una carrera como esta. «Jugar en el Celta. Con los mayores. Y marcar un gol bonito», decía para la 'Televisión de Galicia' hace más de dos décadas un tímido Aspas. Ahora, en 2019, el futbolista acumula 328 partidos como celeste habiendo anotado 137 tantos. Una leyenda.