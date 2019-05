Fútbol - Champions League Suárez rompe el gafe ante su exequipo El uruguayo llevaba más de un año sin marcar un gol en la Champions League

Se le achacaba a Luis Suárez su escasa efectividad en la Champions League, donde no marcaba desde el pasado 4 de abril de 2018, en el 4-1 de la estéril victoria del Barcelona ante la Roma. Demasiado tiempo para un delantero, aunque sus números están probados. Es el único que le ha discutido la Bota de Oro a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo en la última década (2013-14 y 2015-16) pero se le encogía la pierna últimamente cada vez que escuchaba el himno de la Liga de Campeones.

Ayer acabó con su gafe particular y lo hizo a lo grande y ante su exequipo. Han tenido que pasar nueve encuentros para que el uruguayo pudiera reencontrarse con el gol. La casualidad, o la historia, ha querido que haya sido ante el Liverpool, equipo que le traspasó por 81,2 millones de euros en 2014. Hasta la llegada de Coutinho y Dembélé era el fichaje más caro de la historia del club azulgrana. El gol lo gestó Arturo Vidal, el futbolista que suma ocho Ligas consecutivas con tres camisetas diferentes (Juventus, Bayern y Barcelona). La apertura del chileno hacia Coutinho acabó en los pies de Jordi Alba, que asistió a Suárez para que el charrúa, metiéndose entre los dos centrales del equipo ingles, batiera a Alisson. Curiosamente, el portero era el mismo al que marcó Suárez en su último gol, ya que entonces defendía la portería de la Roma. Su siguiente reto es marcar fuera de casa, algo que no hace desde septiembre de 2015.

Sin descanso

Luis Suárez, junto con Piqué, es el único jugador de los habituales que no ha descansado en los últimos tres partidos (Real Sociedad, Alavés y Levante). Lo han hecho Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Arthur y Leo Messi, pero el uruguayo había disputado los 270 minutos concentrados en una semana y ante el Liverpool también fue de la partida. Hay que recordar que el charrúa lamentó este año su escasa dosificación la pasada temporada y reconoció que no debería haber jugado ante el Leganés, tres días antes del fatídico choque ante la Roma. «Ha jugado muchos minutos. Me hubiese gustado que no hubiera terminado el partido con el Levante pero nos hacía falta para ganar el duelo. Está motivado siempre, sea el Liverpool o no», justificaba Ernesto Valverde antes del choque europeo ante el Liverpool.

Messi, que había ajusticiado al Olympique de Lyon y al United con dos dobletes en el Camp Nou en octavos y cuartos, puso la puntilla con otros dos goles que supone el duodécimo en esta edición de la Champions League.