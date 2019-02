Las sorprendentes palabras de Guardiola sobre su rival de cuarta división

La quinta ronda de la FA Cup enfrenta hoy a las 18.30 h. al Manchester City, actual líder de la Premier League -con un partido más que el Liverpool- y al Newport County, modesto equipo de la League Two, cuarta división de Inglaterra. El partido, del que parte como principal favorito el equipo de Mánchester, ha dejado una curiosa declaración de Pep Guardiola en la rueda de prensa previa.

El técnico catalán está acostumbrado a elogiar las virtudes de los rivales antes de los encuentros, si bien en esta ocasión ha llamado la atención la cautela que ha mostrado pese a la diferencia entre ambos conjuntos: «Lo preparamos con respeto. Si esperamos que sea fácil nos equivocaremos», comenzó diciendo. «He visto sus eliminatorias ante el Leicester y el Middlesbrough, hemos hablado con el grupo y debemos de encontrar nuestras virtudes para combatir las suyas. Vamos a sufrir y en algunas facetas son mejores que nosotros. Son más fuertes y más altos que nosotros», continuó alegando.

Sus palabras, si bien se entienden dentro de la previa de una eliminatoria, han sorprendido igualmente. La explicación esté, quizá, en el amargo recuerdo de de la temporada pasada, cuando el Wigan, entonces en la tercera división inglesa, les eliminó: «No lo olvidamos. Espero que hayamos aprendido de aquel día», señaló.

Además, no hay que olvidar que la FA Cup es una competición que da pie a las sorpresas, toda vez que se juega a una sola carta y, en esta ocasión, el City lo hace a domicilio. «Nos tenemos que adaptar. Juegan en su casa y pueden hacer lo que quieran. En los años 80 las condiciones eran peores. Y la mayoría de mis futbolistas han crecido en este tipo de campos, así que nos lo vamos a tomar con suma profesionalidad», aseguró Guardiola.

