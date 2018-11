Sonrojante metedura de pata de Íñigo Errejón con el fútbol femenino

El diputado de Podemos y candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, tuvo un grave desliz en las redes sociales al informar que estaba presenciando un partido de fútbol base cuando, en realidad, disfrutaba de un choque de la Primera división femenina de la Liga Iberdrola entre el Rayo Vallecano y la Real Sociedad.

Disfrutando del fútbol base. No se vive como en el campo, más aún en Vallekas. Espectacular remontada de las chicas del Rayo! pic.twitter.com/o7ir994yaW

Los comentarios no se han hecho esperar, indicándole a Errejón su error y el poco acierto de sus palabras para la igualdad en el deporte, especialmente en el fútbol, al equiparar al fútbol femenino y el de formación.

Entre ellos, el de una jugadora del Rayo, Cristina Auñón, quien le especifica que ha visto un partido de Primera:

Gracias por acercarte a la ciudad deportiva Iñigo, pero lo que has presenciado hoy no es fútbol base, si no fútbol de élite practicado por profesionales.#LigaIberdrolahttps://t.co/NXCnsHDdHU