Las sombras de los otros Atléticos

No todo son buenas noticias en el Atlético. Aunque el título de Liga sacó a la afición rojiblanca a las calles hace una semana, lo cierto es que si se habla del filial o del equipo femenino no hay tantos motivos de celebración. Unos días antes de lograr el campeonato, el Atlético B cayó ante el Melilla y certificó su descenso a la Tercera división, que de acuerdo a la remodelación de la Federación Española de Fútbol de cara a la siguiente temporada, se trataría de la quinta categoría del fútbol español, por detrás de Primera, Segunda, Primera RFEF y Segunda RFEF, estas dos últimas antes integradas en la Segunda B. Un varapalo que debería invitar a una seria reflexión en el club, pues no hace ni un año el equipo peleaba por ascender a la Liga SmartBank, algo que también hizo en la 2018-19.

El descenso se produce en el peor momento posible, cuando perder la categoría implica bajar dos peldaños a la vez en lugar de uno. La cantera rojiblanca no ha estado a la altura del reciente campeón de Liga, a pesar de que cuenta con jugadores que han llegado a debutar con el primer equipo como San Román, Ricard, Toni Moya, Soriano o Camello. Sin embargo, las bajas de jugadores fundamentales, la falta de pegada en algunos partidos y la pérdida de puntos en los minutos finales han lastrado a un conjunto que se despide de la categoría de manera decepcionante, confirmando así la trayectoria decadente de la Academia . Por ejemplo, mientras en el pasado las categorías inferiores de la selección bebían de la cantera del Atlético, la sub 21 no cuenta a día de hoy con ningún jugador rojiblanco.

La debacle no es una sorpresa y se veía venir, por mucho que alguno se agarrara a cambios de última hora para salvar los muebles. El pasado mes de abril, el club prescindió de algunos encargados de la Academia buscando, precisamente, revitalizar una cantera en horas bajas. La prioridad era evitar el descenso , objetivo que a todas luces no se ha logrado. Además, esto repercute en el primer equipo, joya de la corona de cualquier entidad. El hecho de que el filial vaya a competir en la quinta categoría dificulta el salto de nuevos talentos al vestuario de Simeone. Si la diferencia con la Segunda B ya era abismal, con la Tercera se considera, en muchos casos, insalvable. Por este mismo motivo aparece encima de la mesa la cuestión de qué hacer con aquellos jugadores que sí se cree que podrían dar el salto en un futuro. Las próximas semanas deberían marcar el rumbo de cómo reconstruir la cantera del flamante campeón de Liga.

Temporada para olvidar

Por otro lado, el equipo femenino tampoco está cuajando su mejor temporada. De hecho, a falta de tres partidos para cerrar la Primera Iberdrola, el Atlético podría terminar en el peor puesto desde que se implantó el actual formato en 2011, cuando echó el cierre en el sexto puesto . Desde entonces, el Atlético fue mejorándose a sí mismo, alternando el tercer y el segundo puesto entre la 2012/13 y la 2015/16 y logrando tres ligas consecutivas a partir de entonces. Desde la temporada 2016/17 el conjunto rojiblanco no se había quedado sin jugar la Champions, competición que no se jugará en la 2021/22.

El mismo año que el Barcelona ha ganado la primera Champions para el fútbol español, el Atlético, que logró arrebatarla tres ligas seguidas entre 2017 y 2019, está inmerso en una crisis de identidad. Ni siquiera la vuelta de José Luis Sánchez Vera al banquillo, del que se fue hace un año por motivos personales, ha servido para enderezar el rumbo del equipo.

Para más inri, el pasado jueves el Atlético se despidió de la única alegría que podía tener esta temporada. Contra el Levante, en la semifinal de la Copa de la Reina , un gol de la exrojiblanca Rocío Gálvez en el 93 le apeó de una competición que se le resiste desde 2016. El título habría servido para sanar las heridas de una temporada que ya ha dejado demasiadas magulladuras.

Este lunes, en un partido aplazado de la Primera Iberdrola, el Atlético recibe en casa al Barcelona , ya campeón de la competición. Un triunfo serviría, al menos, para afrontar con más optimismo el final de una temporada para olvidar.