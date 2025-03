El regreso de Luis Enrique dinamita la selección

Era, ya de entrada, un lunes tonto para que jugara España , intrascendente el duelo contra Rumanía con el imponente Wanda despoblado (36.198 espectadores, se cerró hasta la tribuna de La Peineta) porque la Federación pecó de ambiciosa al escoger escenario, imaginando seguramente que este partido tendría más valor en esta fase de clasificación. No lo tenía, de ninguna de las maneras, pero la gélida noche se fue calentando antes incluso de que empezara a rodar la pelota porque se disparó el rumor de que Robert Moreno iba a dejar de ser seleccionador, tan cuestionada su figura, sin que se sepa muy bien por qué, en los últimos días. Entre preguntas sin respuestas por parte de la FEF, murmullos y dificultades para entender la situación, saltó otra noticia aún más relevante: Luis Enrique estaba dispuesto a regresar cuanto antes al cargo que dejó en junio por la enfermedad de su hija pequeña, que murió a finales de agosto por un cáncer de huesos. El España-Rumanía, claro, dejó de tener valor, pero es justo decir que la selección jugó estupendamente, goleó ( Fabián, Gerard Moreno -dos- y Adrian Rus , en propia puerta, marcaron los tantos) y será cabeza de serie en el sorteo para la próxima Eurocopa del 30 de noviembre.

Aunque todo apunta a que será Luis Enrique, no se sabe aún quién será el jefe de este equipo después de otro guirigay en la Federación, empeñada en buscarse los problemas cuando no parece que existan. Ya en octubre, justo antes de que España confirmara su clasificación, este diario planteó el debate sobre la continuidad de Moreno y se le preguntó directamente al afectado en Oslo, quien dijo que no le preocupaba absolutamente nada su renovación . Es norma de la casa, al menos en tiempos de Ángel María Villar, que al técnico de turno se le firme la prolongación del acuerdo cuando se obtiene el objetivo, e incluso Rubiales cumplió con la tradición nada más llegar a la poltrona al hacerse la foto con Julen Lopetegui, despedido unos días después por aquel bochornoso espectáculo y su fichaje por el Madrid a escasas horas de empezar el Mundial. Ya se he hablado mucho de ello y no es lo que toca ahora, pero cada vez que se recuerda ese esperpento...

«Vuelve cuando quieras»

El caso es que Luis Enrique volverá a la Federación con casi total seguridad porque así lo pactó con Luis Rubiales, quien le dijo, al irse, que las puertas de Las Rozas estarían siempre abiertas para cuando él quisiera. Para contextualizar, el asturiano abandonó la concentración de España en Malta el pasado marzo y le suplió Moreno como técnico interino en La Valeta y también en junio ante Islas Feroe y Suecia , ratificado el 19 de junio como titular cuando se produjo la renuncia definitiva de Luis Enrique. Bueno, definitiva no del todo, pues se guardaba esa opción para cuando, una vez superado el luto, le volviera a picar el gusanillo y tuviese ganas de ponerse el chándal y de entrenar. Ese momento ya ha llegado y Rubiales, al que le encanta la idea de volver a contar con un preparador en quien confió desde el primer momento, cumplirá con su palabra.

Estos días ha habido mucho ruido en torno a la figura de Moreno, quien dijo, en su primera lista oficial, que pondría el intermitente si su jefe, con quien llevaba una década trabajando codo con codo, optaba por recuperar su puesto en cualquier momento. «A Luis lo considero un amigo y los amigos están por delante de cualquier proyecto. Si llegado el momento decide volver a entrenar, voy a ser el primero en dar un paso al lado y volver a trabajar con él» . Visto ahora, se entiende perfectamente el sentido y la intención de esa frase, como todas las que ha soltado en estos días de confusión. Cuando, en la víspera del duelo de anoche, se puso un 10, estaba evaluando estos meses de incuestionable compromiso, una despedida entre líneas antes de recuperar su antiguo rol como auxiliar, aunque eso todavía está por determinar. Además, la no ratificación de Rubiales ante una pregunta tan directa era una pista muy gorda.

Moreno, entre unas cosas y otras, ha estado nueve noches al frente del equipo con siete triunfos y los dos empates en la gira escandinava (Noruega y Suecia). Los jugadores le han cuidado en todo este proceso y ahora, igualmente desconcertados la mayoría con la noticia porque no estaban muy puestos, esperan a Luis Enrique con los brazos abiertos. Quedan siete meses para la Eurocopa y España vuelve a empezar, aunque no exactamente. Ya se había apalabrado volver a la casilla de salida.