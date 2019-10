Fútbol El soberanismo altera los planes del Barça Los equipos de Valverde y Pesic se ven afectados por la huelga general catalana convocada mañana

La huelga general catalana convocada por el soberanismo para mañana viernes está suponiendo un auténtico dolor de cabeza para el Barcelona, concretamente para el primer equipo de fútbol y para la sección de referencia, la de baloncesto, que han visto alterados sus planes ante las movilizaciones secesionistas que se han preparado. El sindicalismo independentista de la Intersindical-CSC y el autodeterminista de la IAC han llamado a los trabajadores a sumarse a esta huelga general en Catalunya y a converger con las Marxes per la Llibertat en lo que estiman culminar con una gran manifestación por el centro de Barcelona.

El departamento de logística del club azulgrana ha decidido actuar ante la incertidumbre que se generaba en torno a la disputa del partido ante el Eibar en Ipurua (sábado, 13:00 horas). Al igual que en todos los encuentros que el primer equipo disputa a una hora temprana, la expedición viaja el día anterior. En un principio, el desplazamiento se contemplaba para este viernes en vuelo charter vía Vitoria. La convocatoria de la huelga y los recientes incidentes en el aeropuerto de El Prat pusieron sobre la mesa la posibilidad de hacer el desplazamiento en autocar. Las más de seis horas de carretera y la queja de algunos jugadores ha provocado que el equipo adelante un día su salida y viaje hoy mismo en avión.

Ernesto Valverde, que hoy ofrecerá la habitual rueda de prensa previa a los partidos, realizará mañana el último entrenamiento en las instalaciones del Alavés (12:00 horas). Una rutina inhabitual para un equipo acostumbrado a pernoctar lo justo y necesario fuera de casa. Desde la época de Pep Guardiola (temporada 2008-09) se instauró el hábito de viajar el mismo día del partido y regresar a casa tras el pitido final.

También los jugadores de Svetislav Pesic se verán afectados por esta huelga general, que coincide con la disputa de la tercera jornada de la fase regular de la Euroliga que enfrenta a los azulgranas ante el Alba de Berlín (21:00 horas) en el Palau. El Barcelona ha solicitado adelantar el partido a este jueves, algo que ha sido rechazado por la Euroliga. El club catalán argumentaba que sus aficionados se verían afectados por los parones previstos en el transporte público y los altercados que pudieran producirse en los aledaños del Palau Blaugrana, lo que provocaría una reticencia a acudir al pabellón culé.

Además, no hay que olvidar el altavoz y escaparate que supondría para el secesionismo, que no dudará en beneficiarse del partido para dar a conocer sus proclamas y tener eco mediático internacional. Es una realidad que buena parte de los abonados al Palau Blaugrana es muy sensible con el «procés» y crítico con la sentencia que ha acabado provocado la convocatoria de este paro general.

La Euroliga ha mantenido el día y la hora del partido aduciendo que el Alba Berlín jugó este martes un encuentro de la liga alemana y que si compitiera hoy también coincidiría con otro equipo teutón, el Bayern de Múnich. Problemas televisivos impiden esa simultaneidad. Además, no se asegura que el cambio elimine el riesgo de incidentes por la proximidad de ambas fechas.

El resto de secciones del Barcelona quedan liberadas de las consecuencias de la huelga. El femenino y el fútbol sala juegan sus encuentros de Liga el domingo y en casa, ante el Logroño (16:00 horas) y el Palma Futsal(12:30 horas), respectivamente. Y de las que juegan el sábado, el Barça B lo hace en Llagostera (17:30 horas), por lo que podrá viajar el mismo día en autocar, el balonmano recibe al PSG (20:00 horas) en choque de Champions y el hockey patines disputa la Liga Europa ante el Sarzana (21:00 horas) pudiéndose desplazar a la localidad italiana por la mañana.

Hay que recordar que ésta es la segunda huelga general que convoca en Catalunya la Intersindical-CSC este año. La primera fue el pasado 21 de febrero, coincidiendo con el inicio del juicio al «procés». Esta coincide con la sentencia, que condena a los políticos presos a penas de entre nueve y trece años de cárcel.

La propuesta argentina

La situación de crispación política y social que se ha generado en Catalunya ha rebasado todas las fronteras. Con el clásico en el horizonte, todas las miradas convergen en lo que pueda suceder mañana, punto álgido desde que se diera a conocer la sentencia al «procés», pero nadie le quita el ojo a un Barcelona-Real Madrid que ya está marcado por la zozobra generada por los diferentes grupos secesionistas. Si censurable parece que el Barcelona se vea obligado a adelantar un día su viaje a Guipúzcoa, no hay que olvidar lo que sucedió en 2018 cuando la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se disputó en el Bernabéu por los graves incidentes que sucedieron en Buenos Aires.

Desde Argentina se ha propuesto una solución, que el clásico se traslade a Buenos Aires como compensación por aquella final que los argentinos consideran que nunca debió salir de su país. Ha sido el diario Olé el autor de la iniciativa que, evidentemente, no tiene ningún viso de materializarse.