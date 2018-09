Premier League Simeone, la primera vez que vio entrenar a Guardiola: «A mí esto no me gusta» El técnico del Manchester City desvela el comentario del entrenador del Atlético cuando fue a conocer su método a Barcelona hace unos años

Durante su entrevista con Jorge Valdano en Movistar +, Pep Guardiola desveló varias anécdotas de su carrera. Una de ellas, de las más jugosas, la vivió con Diego Pablo Simeone antes de que se hiciese cargo del banquillo del Atlético de Madrid. «A veces nos piden muchos entrenadores ver las sesiones y yo siempre abro las puertas porque a mí me las abrieron en su momento», recordó. «Y siempre digo lo mismo. Si algo que han visto les gusta, esto se verá en la derrota, y en el día a día».

«Simeone cuando estaba en Argentina vino a vernos, antes del Atlético Madrid. Vino a vernos entrenar. Hablamos y me dijo. A mí esto no me gusta. No lo siento. Y me encantó. De eso se trata».

«Le pongo a mucha gente este ejemplo de Simeone», continuó Guardiola. «No puedes hacer algo que no sientes. He intentado que mis equipos que reflejaran ese estilo, el que recibí en mi pasado. Mis equipos siempre jugarán como yo quiero. Luego el espectador jugará y haremos debates infinitos. En eso no cambia nada», destacó.