Simeone: «No veré al Madrid, no lo paso bien»

Mientras que la mayoría de analistas y críticos consideraban el partido entre el Barcelona y el Atlético como decisivo para dirimir el próximo campeón de Liga, los protagonistas se afanaban día tras día en relativizar el choque entre ellos. Un discurso que han mantenido después de un empate que les sirve de bien poco y que le permite al Madrid depender de sí mismo. Podía el Atlético reforzar su liderato y apear al Barça de la lucha por el título, mientras que los culés aspiraban a liderar la clasificación reafirmando su mejora durante todo este 20221. A pesar de ello, dan por buenas las tablas finales.

« Esperábamos ganar, que el resultado fuera mejor, pero seguimos vivos . Creo que hemos hecho un buen partido, hemos competido y hemos tenido más ocasiones que ellos y más claras. Para lo que es el Atlético de Madrid, hemos generado muchas ocasiones. Viendo los resultados de esta temporada podemos decir que es una Liga que sigue estando abierta. Tres partidos por jugar son muchos», avisaba Gerard Piqué . «Puede pasar de todo, por lo que ha sucedido en la Liga hasta ahora... Me gustaría ver si alguien ha ganado cuatro partidos seguidos. La igualdad al no haber público es mayor. No dependemos de nosotros pero yo me sigo viendo con opciones si ganamos los tres partidos que nos faltan por jugar. Si no dependemos de nosotros es porque no hemos hecho los deberes durante la temporada y en algunas fases no hemos estado finos ni cómodos. A partir del 2021 hemos estado mucho mejor, pero no nos ha dado lo suficiente», añadía el central.

Los técnicos y jugadores de ambos equipos estarán pendientes del partido que disputen Real Madrid y Sevilla . Con la excepción de Diego Pablo Simeone . «No estoy viendo los partidos este año, no lo paso bien y prefiero no verlos. No cambiará mucho si lo veo, estaremos con la familia cenando y a preparar el lunes que necesitamos hacer un buen partido ante la Real Sociedad», sorprendió el entrenador rojiblanco, que se aferró a su manido discurso del «partido a partido» cada vez que el preguntaron si el empate era un paso atrás en sus aspiraciones.

Partido a partido de Simeone

«Estamos en un campeonato fantástico, hay cuatro equipos buscando el mejor final. Vinimos a Barcelona a hacer un partido con trabajo colectivo y sucedió lo que imaginamos , el equipo atacó sosteniendo el juego tras recuperar la pelota, con un gran primer tiempo y el segundo fue algo más parejo. Ellos tuvieron el cabezazo del final y la de Carrasco, que si hubiese pateado un poco antes hubiese generado una ocasión de gol. Me quedo con el trabajo del equipo, no alejarnos del partido a partido. Ahora tranquilidad, mañana a descansar y el lunes a preparar el siguiente partido. Será siempre así, partido a partido », acabó zanjando Simeone.

Alfred Schroeder , que ha suplido a Ronald Koeman durante los dos partidos de sanción que el holandés ha tenido que cumplir, es mas pragmático que su colega rojiblanco y, aunque sabe que sigue sin depender de sí mismo, no pierde la confianza en el tropiezo del Real Madrid. «Sabemos que ahora tenemos que esperar a resultados de otros partidos. A ver qué hace el Madrid con el Sevilla. Sabemos que dependemos de otros, pero todavía es posible ganar la Liga », aseguraba. Un discurso al que se sumaba Ronald Araújo, que pudo marcar el gol del Barcelona («Aún estoy pensado en esa jugada porque entraba muy solo con el arco de frente») con un cabezazo que salió alto: «Queríamos ganar los tres puntos para pelear por la Liga y sobrepasar al Atlético, pero hay que seguir. Quedan tres partidos y matemáticamente aún quedan opciones . Puede pasar de todo. Nosotros vamos a pelear los tres partidos que nos quedan. Somos el Barça, tenemos buen equipo y vamos a pelear hasta el final. Esta Liga parecía muy difícil y estamos ahí».

Los argumentos era calcados en uno y otro vestuario. « Vinimos y mostramos que entramos para ganar . En la primera parte lo hicimos mejor que en la segunda, es un resultado, un punto más, quedan tres jornadas. Hay que seguir peleando. A ver qué pasa al final. Vamos a querer ganar los tres partidos que restan y veremos al final dónde estamos», reiteró Oblak .