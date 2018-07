Sigue en directo la presentación de Luis Enrique como nuevo seleccionador

Actualizado: 19/07/2018 13:57h

13:56Luis Enrique: «Soy "pro-VAR". Me parece un arma perfecta. Muy positiva, dentro de unos años pensaremos que cómo hemos podido jugar al fútbol sin VAR».

13:54Luis Enrique: «Es verdad que siempre he sacado jugadores jóvenes. Santi Mina con el Celta por ejemplo. Los jugadores van a tener que demostar mucho para llegar, pero repito, no voy a generalizar, trataré cada caso de forma individual. Si un jugador rinde espectacularmente con 34 años no lo voy a dejar fuera».

13:52Luis Enrique: «A España le toca jugar en la fase más difícil. Hay muchas cosas a analizar. Vamos a recibir rivales que respetan a la selección y se cerrarán ante nuestro juego. Soy optimista y espero que podamos resolver esto».

13:51Luis Enrique: «No he tenido nunca ningún problema con ningñun jugador en todas mis experiencias como entrenador. Con Jordi Alba tampoco».

13:49Luis Enrique: «He estado en los dos frentes. Entiendo que los jugadores están sometidos a mucha presión, que tienen que conseguir resultados, pero espero que ellos también se pongan en mi pie».

13:47Luis Enrique: «En mi cuerpo de trabajo tengo a Joaquín Valdes, el único que ha estado conmigo siempre, como psicólogo. Está para ayduar a los jugadores, siempre de manera privada durante todos estos años conmigoy de manera voluntaria, para ayudar lo máximo posible a los jugadores».

13:46Luis Enrique: «Necesito ver y gestionar un poco en qué estado llegan y cómo están los jugadores en la primera convocatoria. Es una cosa que no me preocupa, analizaré cada caso individual, no haré la lista por los jugadores que suelen ir».

13:45Luis Enrique: «Iniesta fue como un hermano pequeño para mí cuando jugábamos juntos. Habrá que respetar su dura decisión, aunque entendible, de dejar la selección. Iniesta es uno de los jugadores más grandes, diría de la historia Mundial».

13:43Luis Enrique: «España, gracias a la figura de Luis Aragonés encontró lo que es de verdad. Me gusta la imagen de la selección fuera de España y lo que ofrece».

13:41Luis Enrique: «Sin hablar de nombres. Solo puedo decir que tengo ua lista en la que sigo unos 70 jugadores. Algunos no han venido nunca, otros han venido pocas veces y otros muchas. Será bonito para ellos, los jugadores, la incertidumbre de si pueden entrar en la lista definitiva».

13:40Luis Enrique: «Sé lo que significa entrenar al alto nivel, y que cada uno tenga una opinión de ti. No soy anti nada, soy el entrenador de todos los españoles. No leo las críticas».

13:39Luis Enrique: «No se puede comparar una selección a lo que es un club. Comparar clubes como Barcelona, Real Madrid o grandes europes con una selección no se puede, hay grandes diferencias, como el Mundial».

13:35Luis Enrique: «Necesito situarme y adaptarme. Sé los jugadores que más partidos llevan. Respetamos el compartamiento de los antiguos seleccionadores, y a partir de ahí a trabajar».

13:34Luis Enrique: «Como seleccionador voy a ser muy egoista. Me va a dar igual de dónde sean. Si son altos o bajos no me importa, mientras sean los mejores y lo hagan bien, pondré a los que crea que son los mejores».

13:32Luis Enrique: «Creo que voy a trabajar muy agusto aquí. Quiero centrarme en lo positivo. La clave es que los jugadores vengan con mucha ilusión. Tienen un calendario apretado, pero hay de venir aquí con ganas de vestir la roja».

13:31Luis Enrique: «Máximo respeto por los capitanes. Yo no tengo ningún problema con los jugadores, y que yo sepa ellos conmigo tampoco. Tengo ganas de dar mi primera lista, en la que seguro que habrá sorpresas».

13:29Luis Enrique: «Hay veces que hay que tener mano blanda y dar un abrazo y otras veces una colleja. Yo trato diferente a mis tres hijos. A cada jugador no le puedo tratar igual, pero sí trataré de hacerlo de la mejor manera. ».Cuando vea que tengo que meter mano dura pues no tendré ningún problema. No soy amigo de poner muchas normas, pero hay unos límties que todos debemos cumplir, sino esto se puede convertir en un cachondeo».

13:27Luis Enrique: «La palabra fracaso es muy fea. Es cierto que los resultados no han sido buenos, pero hay que recordar que estos años esos jugadores nos han hecho ser los mejores. Hablaría de momentos delicados y de no cumpplir objetivos, no de fracaso. No va a haber rebolución, si evolución. Viene gente detrás a la que se le dará confianza y otros jugadores de 30 años que no tienen por qué abandonarnos. Trataré de ser justo».

13:26Luis Enrique: «No tengo nada que comentar al respecto de la destitución de Lopetegui. Es algo que pertenece al pasado. Yo lo que tengo ganas de hacer que la Federación sea un poquito mejor».

13:25Luis Enrique: «A nivel táctico hay muchas cosas que yo considero que se pueden mejorar. Cada uno tiene su método. Este es mi objetivo».

13:23Luis Enrique: «Lo de Piqué es un caso diferente. No he hablado con él hasta el día de hoy, lo que no significa que no lo vaya a hacer. Cada caso es un caso particular, y analizarlo individualmente. Me gustaría contar con él. Me gustaría contar con todos. También es evidente que hay que respetar el sentimiento de cada jugador. Lo valoralemos».

13:21Luis Enrique: «Se puede evolucionar. Ya tuve esa experiencia en un club grande, con grandes jugadores. Selección referencia significa que todo se estudia, que uno sabe las características de sus jugadores. Hay que mejorar muchas cosas. Hay que defender mejor, tener más profundidad, tener más gol. Nada que no hayan querido mis predecesores, es muy difícil».

13:19Luis Enrique: «Yo voy a intentar tratar a la prnesa de la misma manera que soy yo. Intentaré reflejar el sentimiento y la sensación que se tiene antes de un partido, pero siempre con profesionalidad. No tengo la obligación de ser simpático, sino de hacer mi trabajo de la mejor manera posible. Una cosa es mi relación con la prensa, que espero que sea lo mejor posible, y otra mi relación con la afición».

13:18Luis Enrique: «Todavía no he hablado con los capitanes ni con los jugadores. A algunos los conozco bien, a otros todavía no, pero es algo que quiero hacer en persona».

13:17Luis Enrique: «Ser seleccionador significa la posibilidad de jugar por nuestro país.Siempre he manifestado mi intención de venir aquí, algo que no he hecho nunca antes».

13:15Luis Enrique: «Hablo mucho con los jugadores, es una cosa que me gusta. Me gusta consensuar y pactar las cosas que se pueden pactar. Hay que facilitarle las cosas a los jugadores, sobre todo dentro del terreno de juego. Habrá un poco de todo».

13:14Luis Enrique: «Voy a reforzar el trabajo tan impresionante que han hecho el señor Lopetegui y el señor Fernando Hierro. Pero el fútbol es una continua evolución, y ya hace ya tres campeonatos que no conseguimos conquistar nada».

13:13Comienza la rueda de prensa

13:11Luis Enrique: «He tenido la fortuna de pertenecer a esta casa muchos años, como futbolista y ahora como seleccionador. Estoy muy ilusionado y con muchas ganas. Queremos conquistar en dos años la próxima competición importante. Grandes retos y grandes objetivos, a por ellos».

13:10Luis Rubiales: «Luis Enrique es la úncia persona con la que nos pusimos en contacto. Le damos la bienvenida, gracias».

13:10Luis Enrique posa con la camiseta de España.

13:10Luis Rubiales y José Francisco Molina dan la bienvenida a Luis Enrique, comienza el acto.

De esta manera, Luis Enrique sucede en el cargo a Fernando Hierro, firmando hasta 2020.

Tras un año sabático, y después de sus éxitos con el Barcelona, Luis Enrique vuelve a los banquillos, esta vez con la selección española de fútbol.

Saldrán juntos Luis Rubiales y Luis Enrique para atander a los medios.

Ya son las 13:00. La entrada de Luis Enrique en la sala de prensa en inminente.

Menos de 5 minutos para conectar en directo con la rueda de prensa del nuevo seleccionador. Veremos qué tiene que decir Luis Enrique ante las cámaras.

Se manejaban nombres tales como Quique Sánchez Flores, Míchel o Quique Setién. Sin embargo, en su decisión final, el presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales, se decantó por Luis Enrique.

Muchos apuntaban que Fernando Hierro se mantendría en el cargo, después de asumir el papel de entrenador para la competición de Rusia.

